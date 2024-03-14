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Ученый обвиняется в мошенничестве

Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве

14 марта 2024, 01:51
Фото: 1MI
Ученый обвиняется в мошенничестве

Ученого из Новосибирска Олега Кабова обвинили в мошенничестве

Расследование уголовного дела в отношении физика Олега Кабова, работавшего в Институте теплофизики СО РАН, завершилось в Новосибирске.

Ученого обвиняют в мошенничестве путем подделки научных отчетов. Дело против него было возбуждено два года назад, после чего он был заключен под стражу. Ученый обвиняется в присвоении денег из субсидии Минобрнауки РФ для проведения научных работ.

Предполагаемый ущерб изначально оценивался в 26,7 млн рублей, но в ходе следствия эта сумма снизилась до 7 млн. Второе уголовное дело о легализации преступных доходов также закрыли со временем.

Адвокат ученого отмечает, что поводом для обвинений стало заключение некомпетентного специалиста, который ошибочно оценил ситуацию.

За совершение такого преступления максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО. Он был арестован по делу о государственной измене и сейчас находится под стражей в Санкт-Петербурге. Как говорит адвокат физика, состояние здоровья Маслова ухудшилось, при этом ему не оказывают должную медицинскую помощь в тюремной больнице.

Обвиненный в госизмене новосибирский физик Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО
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