Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве

Напомним, ранее мы рассказывали, что обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО. Он был арестован по делу о государственной измене и сейчас находится под стражей в Санкт-Петербурге. Как говорит адвокат физика, состояние здоровья Маслова ухудшилось, при этом ему не оказывают должную медицинскую помощь в тюремной больнице.