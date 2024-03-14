Психолог: как помочь подростку, комплексующему из-за внешности

Нос может стать больше, уши выступать, а тело кажется несоразмерным. Что можно сделать, чтобы помочь подростку справиться с этими изменениями?



Об этом в интервью RuNews24.Ru рассказала практикующий психолог Анна Шавырина. Подростки стараются обратиться за помощью к взрослым, которым доверяют. Они делятся своими переживаниями, часто называя себя некрасивыми. Как ведут себя в такой ситуации родители? Они начинают убеждать подростка в том, что он на самом деле прекрасен. Однако подросток видит, что его тело и лицо отличаются от того, что видит он во взрослых. Возможно, родители скажут, что важна не внешность, а душа. Но что слышит подросток? «Да, я действительно некрасивый». К тому же, одноклассники могут комментировать их внешность не самыми приятными словами.



Что же нужно делать родителям в такой ситуации? Шавырина рекомендует поговорить с подростком о физических изменениях, объяснить ему, что это — временное явление и происходит у всех по-разному. Важно поддержать молодого человека, научить его заботиться о своей внешности. Можно обратиться к специалисту, чтобы подобрать уход для кожи, физические упражнения, а также одежду и прическу, которые выгодно подчеркнут природную красоту. Также стоит обсудить необходимость правильного питания и физической активности, развитие личности и способы коммуникации с другими людьми.



Если родители испытывают трудности в выборе правильных слов или подростку будет более авторитетным другой взрослый, можно обратиться к психологу за поддержкой. Специалист может помочь ребенку осознать происходящее и сосредоточиться на других аспектах жизни, помимо внешности.



Психолог приводит пример из своей практики, где девочка 15 лет переживала по поводу своего «огромного» носа. Она хотела сделать пластическую операцию, но родители были не согласны. Эксперт рекомендовал ей использовать пудру для коррекции в дополнение к другим косметическим приемам. Девочка последовала совету и некоторое время использовала косметику для изменения визуального вида. В конечном итоге она просто приняла себя такой, какая есть. Через 10 лет психолог случайно встретил эту девушку и увидел перед собой прекрасную молодую женщину, которая так и не сделала пластическую операцию. Важной для нее оказалась именно поддержка и принятие.