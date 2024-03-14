Службы МЧС срочно перевели на усиленный режим работы

С 14 марта в Новосибирской области службы МЧС перешли в усиленный режим в связи с предстоящими выборами президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники будут нести службу на всех 1473 участках для голосования. На местах уже прошли профилактические осмотры на соответствие объектов требованиям пожарной безопасности. Также спасатели объяснили ответственным лицам, как проводить эвакуацию избирателей и ящиков для голосования при пожаре.



С 15 по 17 марта на избирательных участках будут дежурить 4766 спасателей и 69 единиц техники. Госинспекторы МЧС будут находиться на каждом участке.