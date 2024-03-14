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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:09

В Новосибирске спасателей МЧС перевели на усиленный режим работы из-за выборов

Службы МЧС срочно перевели на усиленный режим работы

14 марта 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Новосибирске спасателей МЧС перевели на усиленный режим работы из-за выборов

Сотрудники МЧС будут нести службу на всех 1473 участках для голосования. Они уже проверили участки на соответствие требованиям пожарной безопасности и научили, как выносить ящики для голосования при пожаре.

С 14 марта в Новосибирской области службы МЧС перешли в усиленный режим в связи с предстоящими выборами президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники будут нести службу на всех 1473 участках для голосования. На местах уже прошли профилактические осмотры на соответствие объектов требованиям пожарной безопасности. Также спасатели объяснили ответственным лицам, как проводить эвакуацию избирателей и ящиков для голосования при пожаре.

С 15 по 17 марта на избирательных участках будут дежурить 4766 спасателей и 69 единиц техники. Госинспекторы МЧС будут находиться на каждом участке.

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На участках в Новосибирской области 18-летним избирателям будут дарить памятные сувениры: конверт с открыткой, чехол для карточки и ручки. Акция действует, если 18 лет исполнилось после выборов губернатора области в сентябре 2023 года.

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#Общество#Новосибирск#Спасатели#Выборы президента 2024#МЧС#Голосование#Алёна Рогонова#Выборы президента
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