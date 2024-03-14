Строительство небоскреба может разрушить соседние дома, считают новосибирцы

Кондратьев также объяснил, что жилая застройка в комплексе небоскреба составит около 60%, остальное будут административные помещения. Предполагается, что здание будет введено в эксплуатацию через семь лет. За это время мэрия планирует разработать социальную инфраструктуру на площадке, а также открыть детские сады и школы. Предварительно известно, что в небоскребе будут проживать около 1300 человек, для них понадобятся около 150 мест в школах.