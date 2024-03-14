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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Первый небоскреб Новосибирска раскритиковали за непатриотичное название

Строительство небоскреба может разрушить соседние дома, считают новосибирцы

14 марта 2024, 10:45
Фото: infopro54.ru

Первый небоскреб Новосибирска раскритиковали за непатриотичное название

Строительство первого небоскреба в Новосибирске запланировано на 2025 год. Но уже на этапе обсуждений к новому зданию появилось много вопросов.

Жители дома, который находится рядом с местом строительства будущего первого небоскреба в Новосибирске, обратились за помощью к городским властям. Об этом рассказал председатель комиссии по градостроительству горсовета Сергей Трубников, пишет Infopro54.ru.

Трубников подчеркнул, что высотность здания превышает 30 этажей, и людей беспокоит развитие инфраструктуры и строительство дорог.

Заместитель мэра Алексей Кондратьев считает понятными опасения жителей соседнего дома. Их беспокоит перспектива появления рядом глубокого котлована, в который будут вбивать сваи. Масштабная стройка несет угрозу для безопасности соседних объектов. Заммэра отметил, что важно, какой подход выберет компания-застройщик. К тому же, работы на строительной площадке будут контролировать соответствующие службы.

Первый небоскреб в Новосибирске начнут строить в 2025 году возле метро «Октябрьская»
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Кондратьев напомнил, что в Новосибирске есть опыт успешной реализации подобных проектов. Он привел в качестве примера здание за «Домом Быта» в центре города.

Чиновник согласился с жителями по поводу социальной инфраструктуры. Он отметил, что этот вопрос также обсуждают в прокуратуре. Для решения проблемы в этом году в школах будет сдана в эксплуатацию пристройка к лицею №185. Кроме того, на Ипподромской улице начнут строить школу на 550 мест, работы запланированы на 2024 год, их будут финансировать за счет инвестора.

Кондратьев также объяснил, что жилая застройка в комплексе небоскреба составит около 60%, остальное будут административные помещения. Предполагается, что здание будет введено в эксплуатацию через семь лет. За это время мэрия планирует разработать социальную инфраструктуру на площадке, а также открыть детские сады и школы. Предварительно известно, что в небоскребе будут проживать около 1300 человек, для них понадобятся около 150 мест в школах.

Кроме того, мэрия занимается строительством дорожной сети. Один из инвесторов, работающих в этом районе, планирует расширить улицу Сакко и Ванцетти до трех полос за свой счет.

Жители также высказали претензии к названию будущего небоскреба. Неофициально он известен как ЖК «Чикаго-2». Кондратьев отметил, что люди считают название непатриотичным, он предложил обсудить этот вопрос с инвесторами, так как Новосибирск когда-то называли Сибирским Чикаго.

Строительством первого небоскреба в Новосибирске займутся компании ГК «СМСС» и ГК «Верба Капитал». Он будет находиться рядом со станцией метро «Октябрьская». Запланированная высота здания — 106 метров.

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