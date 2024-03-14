Суд отказал депутату горсовета Новосибирска Картавину* в снятии статуса иноагента

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
14 марта Ленинский районный суд Новосибирска отказал депутату горсовета Антону Картавину* в снятии статуса иноагента. Пока решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.
Депутат заявил, что будет продолжать обжаловать решение Минюста.
«По мнению Минюста любой человек, говорящий на общественно важные темы, может стать иноагентом. Достаточно чтобы о нем появился хотя бы один комментарий в СМИ с иноагентским статусом. Не нужно никакого „иностранного финансирования“ и тайных шпионов. <…> А решение суда буду обжаловать. Вплоть до Конституционного Суда, если будет необходимо», — заявил Картавин*.
*2 февраля 2024 года Антон Картавин признан Минюстом России иностранным агентом