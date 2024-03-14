Суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Ференецу

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
14 марта Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему прокурору города Денису Ференецу. По решению суда наказание составило 2,5 года условно, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».
Также суд дал 3 года условно бывшему руководителю прокуратуры региона Александре Авериной. Ее лишили звания старшего советника юстиции и почетного звания «Заслуженный юрист РФ».
Следователи установили, что Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела на директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой и действовали в интересах бизнесмена Олега Ярового.
В марте 2022 года Олега Ярового приговорили к трем годам условно.