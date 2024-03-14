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Суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Ференецу

Суд вынес приговор экс-прокурору Новосибирска Ференецу

14 марта 2024, 04:22
Фото: 1MI
Бывшего прокурора города Дениса Ференеца обвиняли в превышении полномочий. На скамье подсудимых оказалась также бывший руководитель прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Ей инкриминировали пособничество в заведомо ложном доносе.

14 марта Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему прокурору города Денису Ференецу. По решению суда наказание составило 2,5 года условно, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Также суд дал 3 года условно бывшему руководителю прокуратуры региона Александре Авериной. Ее лишили звания старшего советника юстиции и почетного звания «Заслуженный юрист РФ».

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Следователи установили, что Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела на директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой и действовали в интересах бизнесмена Олега Ярового.

В марте 2022 года Олега Ярового приговорили к трем годам условно.

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