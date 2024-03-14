Свыше 35% новосибирских наемных сотрудников не могут позволить больничный на работе

Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса. Значительная часть новосибирских респондентов отметили, что их руководство всегда (25%) или часто (15%) ожидает, что больной сотрудник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть рабочих задач. Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний (31% и 25% соответственно), в то время как среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже (20% и 7% соответственно). При этом, среди сотрудников крупных предприятий велика доля тех, кто имеет полис ДМС. 86% таких сотрудников отметили, что наличие полиса позволяет им чувствовать себя более защищенными, даже если приходится переносить болезнь на ногах.