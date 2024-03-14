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Свыше 35% новосибирских наемных сотрудников не могут позволить больничный на работе

Свыше 35% новосибирских наемных сотрудников не могут позволить больничный на работе

14 марта 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
По данным исследования Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) среди трудоспособных новосибирцев, работодатели часто не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса.

Половина опрошенных женщин из Новосибирска получали замечания от начальства за «злоупотребление» больничными, тогда как среди мужчин в подобной ситуации оказывались чуть больше трети.

Большинство участников опроса из Новосибирска считают, что состояние здоровья не играет большой роли (44%) либо вовсе не имеет значения (20%) для построения успешной карьеры. Но респонденты убеждены, что состояние здоровья и количество дней проведенных на больничном сильно влияет на отношения между работником и работодателем. Свыше четверти опрошенных (28%) отметили, что из-за проблем со здоровьем им отказывали в повышении.

Работодатели зачастую не готовы к тому, чтобы сотрудник на время болезни полностью выпадал из рабочего процесса. Значительная часть новосибирских респондентов отметили, что их руководство всегда (25%) или часто (15%) ожидает, что больной сотрудник будет на связи и продолжит выполнять из дома хотя бы часть рабочих задач. Чаще других так отвечали сотрудники крупных компаний (31% и 25% соответственно), в то время как среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже (20% и 7% соответственно). При этом, среди сотрудников крупных предприятий велика доля тех, кто имеет полис ДМС. 86% таких сотрудников отметили, что наличие полиса позволяет им чувствовать себя более защищенными, даже если приходится переносить болезнь на ногах.

По словам 42% опрошенных новосибирцев, их руководство хотя бы раз (18%) делало им замечания о том, что они «слишком часто болеют». Женщины сталкивались с подобными замечаниями чаще мужчин — руководство 25% опрошенных женщин жаловалось на злоупотребление ими больничных «часто», в 19% — «разово». Среди мужчин так отвечали 22% и 15% соответственно.

Большинство участников опроса в прошлом году чувствовали себя в целом так же, как и годом ранее (39%), либо болели реже (30%).

Подавляющее большинство трудоспособных новосибирцев (70%) сталкивались с ухудшением самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы — боли в спине из-за сидячего образа жизни (19%) и ухудшение зрения из-за продолжительного пребывания за компьютером (18%). На третьем месте головная боль (15%). Каждый девятый испытывал эмоциональное выгорание (11%), а десятая часть опрошенных столкнулась с переутомлением.

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