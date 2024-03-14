В Новосибирске подростки избили 9-летнюю девочку — ими займутся прокуроры и полиция

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Инцидент произошел в Заельцовском районе в начале марта. Девочка получила телесные повреждения, причины избиения ребенка пока неизвестны.
Сейчас не в меру хулиганистыми подростками займутся прокуроры. В надзорном ведомстве изучат видеозапись избиения школьницы и выяснят, насколько тщательно хулиганами занимались органы профилактики.
«В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Родители девочки уже подали заявление в полицию. Полицейские начали проверку всех обстоятельств произошедшего и занимаются установлением личностей подростков.
Напомним, что буйного школьника в Новосибирске перевели на домашнее обучение.