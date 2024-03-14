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Хулиганы избили девочку

В Новосибирске подростки избили 9-летнюю девочку — ими займутся прокуроры и полиция

14 марта 2024, 08:13
Фото: 1MI
Хулиганы избили девочку

В Новосибирске прокуратура и полиция проводят проверку по избиению девочки

В Новосибирске подростки избили девятилетнюю девочку возле детской площадки. Свои действия хулиганы записали на видео.

Инцидент произошел в Заельцовском районе в начале марта. Девочка получила телесные повреждения, причины избиения ребенка пока неизвестны.

Сейчас не в меру хулиганистыми подростками займутся прокуроры. В надзорном ведомстве изучат видеозапись избиения школьницы и выяснят, насколько тщательно хулиганами занимались органы профилактики.

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«В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Родители девочки уже подали заявление в полицию. Полицейские начали проверку всех обстоятельств произошедшего и занимаются установлением личностей подростков.

Напомним, что буйного школьника в Новосибирске перевели на домашнее обучение.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Прокуратура#Проверка#Подростки#Избиение#Школьница#Александр Ляхов#Хулиганство
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