Военкомат не позволит отказаться от получения электронной повестки

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Эксперт рекомендует проверить наличие уведомлений в «Госуслугах». Если человек получает электронные уведомления, но не пользуется личным кабинетом на указанном сервисе, то он не сможет возразить против получения повестки. В этом случае его личное отсутствие в «Госуслугах» не освобождает от обязанности, поскольку он все равно получает уведомления. Об этом Воробьёв рассказал в интервью Pravda.Ru.
Если гражданин не зарегистрирован в «Госуслугах» вообще, то он должен это доказать. Если человек действительно не получает уведомлений и не пользуется личным кабинетом в «Госуслугах», то он может ссылаться на отсутствие получения повестки.