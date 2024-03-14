Военкомат не позволит отказаться от получения электронной повестки

Эксперт рекомендует проверить наличие уведомлений в «Госуслугах». Если человек получает электронные уведомления, но не пользуется личным кабинетом на указанном сервисе, то он не сможет возразить против получения повестки. В этом случае его личное отсутствие в «Госуслугах» не освобождает от обязанности, поскольку он все равно получает уведомления. Об этом Воробьёв рассказал в интервью Pravda.Ru.