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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Военкомат не позволит отказаться от получения электронной повестки

14 марта 2024, 17:05
Отказаться от получения электронной повестки в военкомат невозможно, предупредил юрист Василий Воробьёв. Ранее В СМИ прошла информация о том, что рассылка электронных повесток начнется с 1 апреля, однако это не было официально подтверждено.

Эксперт рекомендует проверить наличие уведомлений в «Госуслугах». Если человек получает электронные уведомления, но не пользуется личным кабинетом на указанном сервисе, то он не сможет возразить против получения повестки. В этом случае его личное отсутствие в «Госуслугах» не освобождает от обязанности, поскольку он все равно получает уведомления. Об этом Воробьёв рассказал в интервью Pravda.Ru.

Если гражданин не зарегистрирован в «Госуслугах» вообще, то он должен это доказать. Если человек действительно не получает уведомлений и не пользуется личным кабинетом в «Госуслугах», то он может ссылаться на отсутствие получения повестки.

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