Жители НСО выберут объекты для благоустройства на выборах президента

Также на выборах у жителей региона будет возможность выиграть три квартиры и другие призы. Для этого нужно принять участие в викторине «Новосибирская область в истории России», которая пройдет с 15 по 17 марта. Анкеты с ответами на вопросы нужно сдать на избирательных участках.