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Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Жители НСО выберут объекты для благоустройства на выборах президента

14 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

В Новосибирской области на выборах проголосуют за объекты для благоустройства

В отличие от выборов президента, где действует возрастной ценз 18 лет, проголосовать за благоустройство может любой житель Новосибирской области старше 14 лет.

С 15 по 17 марта жители Новосибирской области смогут проголосовать за объекты для благоустройства. Сделать это можно на всех избирательных участках на выборах президента РФ. В список вошли 46 объектов в 23 городах и районных центрах региона.

Волонтеры будут работать в 250 пунктах в Новосибирске. Они также помогут гражданам в городах и поселках региона. Это Барабинск, Бердск, Искитим, Карасук, Краснообск, Куйбышев, Обь, Татарск, Тогучин, Кольцово, Болотное, Каргат, Колывань, Коченево, Краснозерское, Купино, Маслянино, Мошково, Ордынское, Сузун, Черепаново и Чулым.

В Новосибирске в список на голосование выдвинули восемь общественных пространств — по одному объекту из каждого района и округа.

Объекты, за которые будет отдано больше всего голосов, благоустроят в 2025 году.

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Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению президента России. Гражданам в Новосибирской области будут помогать более тысячи волонтеров.

В отличие от выборов президента, где действует возрастной ценз 18 лет, проголосовать за благоустройство может любой житель Новосибирской области старше 14 лет.

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Также на выборах у жителей региона будет возможность выиграть три квартиры и другие призы. Для этого нужно принять участие в викторине «Новосибирская область в истории России», которая пройдет с 15 по 17 марта. Анкеты с ответами на вопросы нужно сдать на избирательных участках.

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