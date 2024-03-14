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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:33

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих речных животных

Зоопарк опубликовал фото своих речных обитателей в честь Международного дня рек

14 марта 2024, 06:26
Фото: Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих речных животных

14 марта отмечается Международный день рек. В Новосибирском зоопарке решили напомнить о сохранении водных ресурсов, показав своих животных, чья жизнь связана с текучими водоемами.

14 марта отмечается Международный день рек. В связи с этим Новосибирский зоопарк опубликовал фотоподборку своих обитателей, жизнь которых неотрывно связана с водой.

«Этот праздник напоминает нам о важности круговорота воды в природе и о необходимости сохранения рек и водных ресурсов. В честь этого знаменательного события, предлагаем вам фотоподборку, полную изображений невероятной красоты и уникальности животных, чьи жизни тесно связаны с потоками рек», — сказали в зоопарке.
Фото: Алексей Малкин, Владимир Габов, Елена Акиньшина, Владимир Шадрин, Елена Черненко / Новосибирский зоопарк

Международный день рек (International Day for Rivers) отмечают во многих странах. До этого носил название Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь.

Видео: Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк — одна из самых посещаемых достопримечательностей региона. Что неудивительно: благодаря обширной коллекции, здесь можно встретить животных со всего мира. Наблюдать за ними одно удовольствие. Звездами вирусных роликов регулярно становятся манулы. Появляются на свет детеныши. Так, два месяца назад в зоопарке родился редкий примат. Его нет ни в одном российском зоопарке.

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