Зоопарк опубликовал фото своих речных обитателей в честь Международного дня рек

Новосибирский зоопарк — одна из самых посещаемых достопримечательностей региона. Что неудивительно: благодаря обширной коллекции, здесь можно встретить животных со всего мира. Наблюдать за ними одно удовольствие. Звездами вирусных роликов регулярно становятся манулы. Появляются на свет детеныши. Так, два месяца назад в зоопарке родился редкий примат. Его нет ни в одном российском зоопарке.