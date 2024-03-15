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Мэрия Новосибирска

21 кандидат подал заявку на конкурс на пост мэра Новосибирска. Прием заявок завершен

15 марта 2024, 11:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мэрия Новосибирска

21 человек участвует в конкурсном отборе кандидатур на пост мэра Новосибирска

Дальше комиссия займется проверкой предоставленных документов. Если они в порядке — кандидата ждет непосредственно отбор.

21 претендент примет участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Прием заявок завершен.

Следующий этап — проверка документов, представленных кандидатами. На заседании члены конкурсной комиссии выберут кандидатов, рассказал председатель конкурсной комиссии, первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

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Помимо названных ранее кандидатов, в список вошли директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, замминистра, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Максим Останин, директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов, замгубернатора НСО Роман Теленчинов, неработающий Матвей Филатов, эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска Виктор Зверев.

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Конкурс по отбору кандидатур пройдет 4 апреля в два этапа. На первом участников ждет письменное тестирование на знание действующего законодательства. На втором этапе кандидаты представят свои программы развития Новосибирска.

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