21 кандидат подал заявку на конкурс на пост мэра Новосибирска. Прием заявок завершен

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
21 претендент примет участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Прием заявок завершен.
Следующий этап — проверка документов, представленных кандидатами. На заседании члены конкурсной комиссии выберут кандидатов, рассказал председатель конкурсной комиссии, первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.
Помимо названных ранее кандидатов, в список вошли директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, замминистра, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Максим Останин, директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов, замгубернатора НСО Роман Теленчинов, неработающий Матвей Филатов, эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска Виктор Зверев.
Конкурс по отбору кандидатур пройдет 4 апреля в два этапа. На первом участников ждет письменное тестирование на знание действующего законодательства. На втором этапе кандидаты представят свои программы развития Новосибирска.