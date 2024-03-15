atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Капремонт школ проведут в регионе

60 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области за три года

15 марта 2024, 07:27
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Капремонт школ проведут в регионе
В Послании президента России Федеральному собранию была поставлена задача модернизации и обновления образовательных организаций. В Новосибирской области также намерены сделать капремонт в школах.

В Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт 35 школ в 2024–2025 годах в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Все работы по капитальному ремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.

Оценивая темпы проведения капитального ремонта, заместитель губернатора Сергей Нелюбов отметил, что количество объектов увеличивается каждый год. Он подчеркнул важность проекта по обновлению образовательных организаций и материально-технического оборудования. В соответствии с программой, в регионе уже отремонтировано 23 школы на сумму около 1,5 млрд рублей, что позволило обновить более 9,5 тысяч ученических мест. В ближайшие три года планируется отремонтировать еще 60 школ, а в 2024–2025 годах — около 35 школ, благодаря чему будет обновлено более 17,5 тысяч школьных мест.

Сергей Нелюбов также отметил, что президент подтвердил продление программы капитального ремонта до 2030 года, и наш регион активно будет участвовать в ее реализации. В Послании были также обозначены перспективы ремонта дошкольных образовательных организаций, учреждений СПО и зданий общежитий.

ТОП лучших школ Новосибирска — что хвалят и критикуют ученики
Узнать подробнее
Читайте также:
Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области: сколько потратятСоветникам директоров школ и колледжей начнут выплачивать по 5 тысяч рублейНовую школу на 1100 мест построят в Новосибирске — называем район
#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Россия#Правительство#Школы#Президент#Капремонт#Эмилия Губарева#Модернизация
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06