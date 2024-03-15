60 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области за три года

Оценивая темпы проведения капитального ремонта, заместитель губернатора Сергей Нелюбов отметил, что количество объектов увеличивается каждый год. Он подчеркнул важность проекта по обновлению образовательных организаций и материально-технического оборудования. В соответствии с программой, в регионе уже отремонтировано 23 школы на сумму около 1,5 млрд рублей, что позволило обновить более 9,5 тысяч ученических мест. В ближайшие три года планируется отремонтировать еще 60 школ, а в 2024–2025 годах — около 35 школ, благодаря чему будет обновлено более 17,5 тысяч школьных мест.