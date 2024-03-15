60 школ капитально отремонтируют в Новосибирской области за три года

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В Новосибирской области планируется провести капитальный ремонт 35 школ в 2024–2025 годах в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Все работы по капитальному ремонту школ находятся на особом контроле региональных властей.
Оценивая темпы проведения капитального ремонта, заместитель губернатора Сергей Нелюбов отметил, что количество объектов увеличивается каждый год. Он подчеркнул важность проекта по обновлению образовательных организаций и материально-технического оборудования. В соответствии с программой, в регионе уже отремонтировано 23 школы на сумму около 1,5 млрд рублей, что позволило обновить более 9,5 тысяч ученических мест. В ближайшие три года планируется отремонтировать еще 60 школ, а в 2024–2025 годах — около 35 школ, благодаря чему будет обновлено более 17,5 тысяч школьных мест.
Сергей Нелюбов также отметил, что президент подтвердил продление программы капитального ремонта до 2030 года, и наш регион активно будет участвовать в ее реализации. В Послании были также обозначены перспективы ремонта дошкольных образовательных организаций, учреждений СПО и зданий общежитий.