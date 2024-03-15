Автомобили с пробегом Honda и Hyundai стали самыми покупаемыми в Новосибирске

На третьем месте расположилась модель Camry. Ее приобрели 102 раза, а средняя стоимость колеблется около 2,8 млн рублей. Сразу за ней следует Nissan Note, который был продан 99 раз. Средняя цена Note немного больше миллиона рублей. И на пятом месте находится Subaru Levorg, который был куплен 98 раз. Средняя стоимость Levorg превышает 1,4 млн рублей.