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Какое авто самое продаваемое

Автомобили с пробегом Honda и Hyundai стали самыми покупаемыми в Новосибирске

15 марта 2024, 01:35
Фото: 1MI
Какое авто самое продаваемое
В Новосибирске самыми покупаемыми авто с пробегом стали Honda Stepwgn и Hyundai Solaris, которые были проданы более 100 раз каждая в феврале 2024 года.

Honda Stepwgn в феврале была куплена 170 раз, а ее средняя цена составляет более 1,7 млн рублей. Этот автомобиль обычно продается в течение 45 дней.

На втором месте оказался Hyundai Solaris, который был продан 104 раза за месяц. Средняя цена Solaris составляет примерно 1,2 млн рублей, пишет РБК Новосибирск, ссылаясь на данные портала Авто.ру Бизнес.

На третьем месте расположилась модель Camry. Ее приобрели 102 раза, а средняя стоимость колеблется около 2,8 млн рублей. Сразу за ней следует Nissan Note, который был продан 99 раз. Средняя цена Note немного больше миллиона рублей. И на пятом месте находится Subaru Levorg, который был куплен 98 раз. Средняя стоимость Levorg превышает 1,4 млн рублей.

Напомним, ранее стали известны популярные подержанные автомобили в Новосибирске. В фавориты попали Honda Stepwgn, Toyota Camry, Nissan Note.

Стали известны самые популярные подержанные автомобили в Новосибирске
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа#Автомобили#Эмилия Губарева
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