Айтишник из Кузбасса подал документы на выборы мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
15 марта документы на отбор кандидатов на пост мэра Новосибирска подал Максим Картуков — генеральный директор УК «Жилкомсервис» из Юргы в Кемеровской области, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу Картукова.
Согласно информации из открытых источников, кандидат в 2010 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «Прикладная информатика (в экономике)».
По данным системы СПАРК, Картуков является генеральным директором и совладельцем (20%) ООО УК «Жилкомсервис». Ранее возглавлял МУП «УК „Город“».
Ранее СМИ выяснили, что документы на выборы мэра подал заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.
15 марта — последний день, когда можно заявиться на отбор. Отбор кандидатов на пост мэра пройдет 4 апреля.