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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Одиннадцать кандидатов претендуют на пост мэра Новосибирска

Айтишник из Кузбасса подал документы на выборы мэра Новосибирска

15 марта 2024, 09:05
Фото: НГС / предоставлено пресс-службой Максима Картукова

Одиннадцать кандидатов претендуют на пост мэра Новосибирска

В настоящий момент Максим Картуков является генеральным директором и совладельцем одной из управляющих компаний Кузбасса.

15 марта документы на отбор кандидатов на пост мэра Новосибирска подал Максим Картуков — генеральный директор УК «Жилкомсервис» из Юргы в Кемеровской области, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу Картукова.

Согласно информации из открытых источников, кандидат в 2010 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «Прикладная информатика (в экономике)».

По данным системы СПАРК, Картуков является генеральным директором и совладельцем (20%) ООО УК «Жилкомсервис». Ранее возглавлял МУП «УК „Город“».

Замгубернатора Максим Кудрявцев выдвинул свою кандидатуру в мэры Новосибирска
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Ранее СМИ выяснили, что документы на выборы мэра подал заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

15 марта — последний день, когда можно заявиться на отбор. Отбор кандидатов на пост мэра пройдет 4 апреля.

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