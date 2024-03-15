Балерина Волочкова: Мой алкоголизм — это выдумки недоброжелателей

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Балерина заявила, что распустить слухи об известном человеке очень просто. При этом она отметила, что страдающие алкоголизмом люди физически не способны ежедневно отдавать по несколько часов усердным тренировкам на пуантах.
Дебют Волочковой на сцене Большого театра состоялся 26 лет назад. Но в 2003 году артистка была уволена. Официально — так как закончилось действие договора, негласно — по причине набора нескольких лишних килограммов. Балерина же убеждена, что причиной увольнения стал влиятельный поклонник. Он якобы решил отомстить Анастасии, разорвавшей с ним отношения, пишет newia.ru.
Волочкова даже пожаловалась в трудовую инспекцию, и там действительно сочли факт увольнения незаконным. Но в период судебных тяжб балерина привычно не являлась в зал суда «по уважительной причине», поэтому ее статус уволенной остался прежним.
Известно, что на Неделе высокой моды артистка сообщила представителям СМИ, что не будет больше отвечать на вопросы перед их камерами. Она собирается рассказывать о личном на собственном YouTube-канале АВТВ — «Анастасия Волочкова Телевидение» в эфирах подкастов с интригующим названием «Исповедь балерины».