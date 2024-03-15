Балерина Волочкова: Мой алкоголизм — это выдумки недоброжелателей

Дебют Волочковой на сцене Большого театра состоялся 26 лет назад. Но в 2003 году артистка была уволена. Официально — так как закончилось действие договора, негласно — по причине набора нескольких лишних килограммов. Балерина же убеждена, что причиной увольнения стал влиятельный поклонник. Он якобы решил отомстить Анастасии, разорвавшей с ним отношения, пишет newia.ru.