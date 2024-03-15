Больше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого травления роллами

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Published Сегодня, 05:51
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Больше 10 новосибирцев получили сильное отравление, после употребления блюд одного производителя в Кировском районе. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Все пострадавшие попали в больницу с острым пищевым отравлением.
Деятельность заведения общепита приостановлена. Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Прокуратура контролирует привлечение к ответственности лиц, виновных в пищевом отравлении граждан. Сотрудники Роспотребнадзора проведут внеплановую проверку индивидуального предпринимателя.
Речь идет о филиале «Японори суши», который находится в ТЦ «Татьяна» на улице Зорге, 1а. Всего у «Японори суши» действуют четыре филиала: в указанном ТЦ, в Горском микрорайоне, в Первомайском и Октябрьском районах.
После инцидента отзывов в интернете у компании значительно прибавилось. Сначала люди стали жаловаться на качество еды, после чего последовала волна восторженных откликов. Пострадавшие пользователи посчитали, что представители компании стремятся таким образом спасти репутацию, перекрыв негативные отзывы «накрученными».
«Если вы нормальная организация, разберитесь с ситуацией о массовом отравлении людей. Вы должны связаться с каждым и возместить моральный и материальный ущерб. Накручивать положительные отзывы — это не выход!» — призвала 15 марта пользователь сервиса 2ГИС Мария Попова.
25 января суд вынес решение в отношении производителя роллов, по вине которого отравились 25 человек. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе компании. Но суд решил не штрафовать производителя роллов.