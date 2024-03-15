atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Новосибирске приостановлена работа доставки суши из-за массового отравления

Больше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого травления роллами

15 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Новосибирске приостановлена работа доставки суши из-за массового отравления

Прокуратура проводит проверку доставки роллов, которыми отравились новосибирцы.

Больше 10 новосибирцев получили сильное отравление, после употребления блюд одного производителя в Кировском районе. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Все пострадавшие попали в больницу с острым пищевым отравлением.

Деятельность заведения общепита приостановлена. Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура контролирует привлечение к ответственности лиц, виновных в пищевом отравлении граждан. Сотрудники Роспотребнадзора проведут внеплановую проверку индивидуального предпринимателя.

В Новосибирске женщине привезли роллы с тараканами
Узнать подробнее

Речь идет о филиале «Японори суши», который находится в ТЦ «Татьяна» на улице Зорге, 1а. Всего у «Японори суши» действуют четыре филиала: в указанном ТЦ, в Горском микрорайоне, в Первомайском и Октябрьском районах.

После инцидента отзывов в интернете у компании значительно прибавилось. Сначала люди стали жаловаться на качество еды, после чего последовала волна восторженных откликов. Пострадавшие пользователи посчитали, что представители компании стремятся таким образом спасти репутацию, перекрыв негативные отзывы «накрученными».

«Если вы нормальная организация, разберитесь с ситуацией о массовом отравлении людей. Вы должны связаться с каждым и возместить моральный и материальный ущерб. Накручивать положительные отзывы — это не выход!» — призвала 15 марта пользователь сервиса 2ГИС Мария Попова.
Отравились 74 человека: как наказали владельца «Суши Хаус» под Новосибирском
Узнать подробнее

25 января суд вынес решение в отношении производителя роллов, по вине которого отравились 25 человек. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе компании. Но суд решил не штрафовать производителя роллов.

Читайте также:
Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхозаОтравителю людей некачественными суши ограничили свободу на год«Угрюмо и невкусно»: в Новосибирске закрылся последний ресторан «Планеты Суши»
#Происшествия#Новосибирск#Роспотребнадзор#Прокуратура#Проверка#Отравление#Суши#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06