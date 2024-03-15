Больше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого травления роллами

Речь идет о филиале «Японори суши», который находится в ТЦ «Татьяна» на улице Зорге, 1а. Всего у «Японори суши» действуют четыре филиала: в указанном ТЦ, в Горском микрорайоне, в Первомайском и Октябрьском районах.