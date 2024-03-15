Чем Новосибирск уступает Москве: честный отзыв переехавшей сибирячки

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
О плюсах и минусах жизни в Москве и Новосибирске вы прочитаете в интернете, но, поверьте, чужие отзывы не раскроют истинную картину. Ничто не сравнимо с личным опытом.
В 2023 году мы с мужем переехали в Москву на ПМЖ из Новосибирска, где прожили около 5 лет, набирались опыта. Мысль о жизни в столице «крутилась» в голове много лет, но с наскока принимать решение о переезде не хотелось, да и нельзя, прежде нужно взвесить все «за» и «против».
«Москва слезам не верит» — фраза из одноименного фильма, ставшая крылатой, потому что в ней вся суть жизни в столице. Чтобы полноценно жить в Москве нужно, как завещал Владимир Ильич Ленин: «учиться, учиться и еще раз учиться», а ещё также трижды работать, не покладая рук. И работу лучше найти заранее. Как мы и поступили.
Отмечу сразу, это было нелегко с учетом большой конкуренции в столице. Нужно быть на голову выше остальных претендентов на вакансию — иметь хорошее образование, а лучше несколько, большой опыт работы, талант. Быть трудолюбивым и покорным. С потенциалом и амбициями здесь каждый второй, и, если дать слабину ваше место займет кто-нибудь другой.
Также сложно найти работу в Москве удаленно. На сайтах Hh.ru или «Зарплата.ru» на одну вакансию откликаются сразу несколько сотен человек. Нужно быть готовым сразу прийти на собеседование, да еще и доказать на деле (на стажировке), что ты идеальный кандидат.
Средняя зарплата в Москве составляет около 120 000 рублей, а в Новосибирске — около 55 000 рублей. Но если в столице Сибири на эту сумму и выше может рассчитывать практически каждый опытный, образованный специалист, то в Москве — для многих это просто статистическая цифра, не имеющая к ним отношения. В среднем здесь зарабатывают 60-80 тысяч рублей. Хотите больше — ищите вторую работу. Так живут многие москвичи.
Совмещать две работы в Москве реально. Во многих компаниях специально предлагают график 7/7. Только о выходных можно забыть — «работать, работать и еще раз работать» для лучшей жизни в Москве.
Как любит говорить мой муж: «„Пятерочка“ везде одинаковая». И в этой фразе есть доля правды. Цены на продукты почти не отличаются от тех, что в магазинах Новосибирска. Некоторые товары в Москве даже дешевле из-за того, что производитель местный и он не тратился на перевозку своей продукции.
Проезд в метро и на другом общественном транспорте без карты «Тройка» в Москве обходится в 62 рубля. С ней — от 50 рублей. В Новосибирске стоимость поездки в метро — 26 рублей, в автобусе — 25 рублей, а маршрутки задирают до 50 рублей. Сравнивать цены на транспорт в этих двух городах сложно из-за разницы в зарплатах.
Дорого в Москве стоит жилье. Аренда однокомнатной квартиры в шаговой доступности от метро стоит от 40 000 рублей. Чуть дешевле за МКАДом или с подселением — от 20 000 рублей. И это без учета коммунальных платежей. Дешевые варианты в Люберцах, Химках, Балашихе. Но контингент там не особо приветливый.
Нам повезло снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, в 5 минутах от метро «Бабушкинская» за 35 тысяч рублей + свет, вода. Помог риэлтор — подруга моей мамы. Ее услуги мы тоже оплачивали — 50% от стоимости жилья, также внесли залог аналогично в размере 50%. За электричество и водоснабжение в месяц платим от 2500 — 3000 рублей, при этом не экономим.
В Новосибирске подобная квартира, к примеру в Ленинском или Кировском районах обошлась бы нам в 17 — 20 тысяч рублей. В центре города аренда начинается с 25 тысяч рублей. Цена зависит от расположения, удаленности от метро, а как известно, в Новосибирске всего 13 станций метро — они не охватывают весь город. Можно жить в Калининском районе или на улице Забалуева за 15 тысяч рублей в месяц, но тратить больше на транспорт.
По моему мнению, цены на аренду недвижимости завышены, как в Новосибирске, так и в Москве. На жилье уходит половина зарплаты одного человека в среднем.
Купить квартиру в Новосибирске может позволить себе практически каждый. Цены на однушки начинаются от 1,5 млн рублей. Ранее Atas.info сравнивал цены на недвижимость в разных районах мегаполиса.
А вот в Москве к покупке собственного жилья придется стремиться упорным многолетним трудом. Полноценная однокомнатная квартира в 35 квадратных метров (не апартаменты — там нельзя прописаться) стоит от 4,5 млн рублей. Только до станции метро придется добираться на транспорте около 30 минут.
Принцип такой — чем ближе к центру города, тем дороже.
А еще нужно как-то накопить на первый взнос по ипотеке. Это тяжело, если снимать квартиру за половину зарплаты.
Новосибирск обходится приветливее с приезжими, чем Москва. Без прописки можно получать практически все социальные «плюшки». Пособия на детей, региональный коэффициент к зарплате, лекарства. В столице нашей державы вам, скорее всего, во всем этом откажут и будут правы так, как Москва — это отдельный регион со своими законами.
Федеральные социальные привилегии получают жители Подмосковья и те, кто прописан в Москве.
На своем опыте хочу сказать, что уже готовлюсь к частному детскому саду. Даже с временной регистрацией своего сына я не могу поставить на очередь в государственный детсад. Да и смысла нет, очередь до нас не дойдет.
Тоже касается лекарств. У моего мужа диабет 1 типа. В Новосибирске он без проблем получал все необходимые, жизненно важные препараты и устройства — инсулин, тест-полоски, глюкометр. Также он получил бесплатно по федеральной льготе инсулиновую помпу. А в московской поликлинике получил от ворот поворот. Подобными вещами здесь обеспечивают только прописанных. Единственное, что смогла выдать эндокринолог в поликлинике — это рецепт на покупку инсулина в аптеке за свой счет.
Новосибирск — город-миллионник, в котором вполне можно реализовать свои способности. Жить здесь намного спокойнее, чем в Москве. Хорошая медицина, отличные университеты, работа найдется для каждого. Много ресторанов, парков, развлечений.
В столице же вас ждет жизнь, похожая на вечную беготню. Но при этом, вы будете находиться в городе с многовековой историей. Здесь проходят различные мастер-классы, тренинги, концерты. Можно выехать с утра в центр и потеряться там на весь день. Даже за год мало кому по силам обойти все музеи, парки, скверы.
Подытожу: советы, в каком городе — Москве или Новосибирске —лучше жить я давать не вправе. Каждый выбирает сам. А я просто поделилась с вами, дорогие читатели, своим опытом жизни в двух мегаполисах.