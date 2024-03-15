Чем Новосибирск уступает Москве: честный отзыв переехавшей сибирячки

В Новосибирске подобная квартира, к примеру в Ленинском или Кировском районах обошлась бы нам в 17 — 20 тысяч рублей. В центре города аренда начинается с 25 тысяч рублей. Цена зависит от расположения, удаленности от метро, а как известно, в Новосибирске всего 13 станций метро — они не охватывают весь город. Можно жить в Калининском районе или на улице Забалуева за 15 тысяч рублей в месяц, но тратить больше на транспорт.