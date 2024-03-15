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10 кандидатов подали документы на пост мэра Новосибирска

Десятый кандидат подал документы на пост мэра Новосибирска — кто он

15 марта 2024, 05:04
Фото: infopro54.ru

10 кандидатов подали документы на пост мэра Новосибирска

15 марта — последний день для подачи документов на пост мэра. Кандидаты активизировались по мере приближения к этому сроку.

В Новосибирске появился десятый кандидат на пост мэра. Им стал председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев, сообщает Infopro54.

Среди главных задач будущего мэра Лукашев видит изменение городских границ, модернизация жизнеобеспечивающей инфраструктуры города, включая транспорт.

«Как житель города я уже просто не могу смотреть на то, в каком состоянии он сегодня находится. Мне больно смотреть на дороги, на постоянную грязь, на пробки. Мне небезразлично, что будет с Новосибирском через 10, 20, 50 лет, так как здесь, надеюсь, будут жить мои дети и внуки», — цитирует издание Лукашева.
На пост мэра Новосибирска претендуют юрист и судовладелец
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На 15 марта на пост мэра Новосибирска претендуют 10 кандидатов. Накануне свои документы подали директор и учредитель компании «Правозащита», юрист Игорь Данилов и глава Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.

Также в списке — временно неработающая Олеся Яхонтова, врач Олег Хромин, самозанятый Роман Филитович, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

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