ФАС проверит «Яндекс. Такси»: что грозит новосибирским водителям

Новосибирские таксисты опасаются падения доходов после проверок ФАС

Федеральная антимонопольная служба решила отменить трехлетний мораторий на проверки для IT-компаний. В их числе — «Яндекс.Такси». По их мнению, агрегатор серьезно завышает цены для увеличения доходов. Однако водители считают, что работодатель отыграется на них.