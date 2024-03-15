ФАС проверит «Яндекс. Такси»: что грозит новосибирским водителям

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:34
7 марта на «правительственном часе» заседания Совета Федерации выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Главной темой стала разработка проекта по отмене запрета для проверки для IT-компаний. Причина — количество жалоб на динамическое ценообразование. В частности, таксисты «дерут» за проезд в разные концы города.
«Выведение антимонопольного законодательства из-под действия моратория на проверки IT-компаний близится к завершению. Будет внесено изменение в 448-е постановление, тогда меры антимонопольного регулирования можно будет применять. К нам много жалоб поступает на услуги такси, мы знаем эти проблемы», — заявил Максим Шаскольский.
Вдобавок «Яндекс.Такси» является монополистом на рынке. Поэтому в случае одобрения отмены моратория проверки агрегатора не за горами.
Представители агрегатора уже сообщили Ngs.ru, что постоянно работают над сдерживанием роста цен на поездки и поддержку водителей. Однако сами таксисты полагают, что работодатель отыграется за проверки и визиты ревизоров.
«500 рублей-копейки. Расходы бешеные, после работы остается полторы тысячи на руках. А ведь надо запчасти покупать, бензин. В итоге комиссию задерут — и клади зубы на полку. Для сервиса все это норма», — заявил новосибирец Анатолий.