Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах президента РФ

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Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Утром 15 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах Президента РФ. Глава региона исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №2001 на Серебренниковской улице, 10 в лицее №12 в центре города.
Губернатор подчеркнул важность выборов, которые формируют будущее всей России и даже мира.
«При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны. Очень важно не только поучаствовать в формировании будущего нашей страны, но и вообще поучаствовать в этом событии, о котором, я уверен, в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном», — сказал Андрей Травников.
Губернатор пригласил всех жителей Новосибирской области принять участие в выборах президента России.
Одновременно на избирательных участках проходит голосование за благоустройство общественных пространств Новосибирской области. Объекты, которые наберут больше голосов, благоустроят в 2025 году.
Все 1804 постоянных избирательных участка открылись в Новосибирской области 15 марта в 8:00 часов. Первый день голосования начался с гимна РФ.