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Свой голов глава региона отдал 15 марта

Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах президента РФ

15 марта 2024, 03:35
Фото: правительство Новосибирской области
Свой голов глава региона отдал 15 марта

Губернатор Новосибирской области проголосовал на выборах президента РФ

Выборы президента будут идти три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. В регионе работают 1804 участков.

Утром 15 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах Президента РФ. Глава региона исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №2001 на Серебренниковской улице, 10 в лицее №12 в центре города.

Губернатор подчеркнул важность выборов, которые формируют будущее всей России и даже мира.

«При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны. Очень важно не только поучаствовать в формировании будущего нашей страны, но и вообще поучаствовать в этом событии, о котором, я уверен, в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном», — сказал Андрей Травников.

Губернатор пригласил всех жителей Новосибирской области принять участие в выборах президента России.

Одновременно на избирательных участках проходит голосование за благоустройство общественных пространств Новосибирской области. Объекты, которые наберут больше голосов, благоустроят в 2025 году.

Обеспечить комфортные условия для голосования на выборах поручил губернатор Травников
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Все 1804 постоянных избирательных участка открылись в Новосибирской области 15 марта в 8:00 часов. Первый день голосования начался с гимна РФ.

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