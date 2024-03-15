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В Новосибирске на Бугринском мосту иномарка влетела под самосвал

Иномарка на полной скорости влетела под самосвал на Бугринском мосту

15 марта 2024, 04:39
Фото: 2ГИС

В Новосибирске на Бугринском мосту иномарка влетела под самосвал

Автомобиль дорожных служб был припаркован в крайнем левом ряду. Водитель легковушки не справился с управлением.

15 марта в 10:15 на Бугринском мосту в Кировском районе Новосибирска 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и на полной скорости влетел под самосвал, который стоял в крайнем левом ряду.

Автомобиль получил серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших. ДТП оформлению с материальным ущербом, уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

«По предварительной информации, водитель мужчина 2000 года рождения не справился с управлением автомобиля и совершил столкновение с припаркованными в правом ряду самосвалом. ДТП оформлению с материальным ущербом без пострадавших. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сказано в сообщении.
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В Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте. Водитель решил проскочить, но столкнулся с кроссовером, после чего улетел в стену здания.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Грузовик#Бугринский мост#Алёна Рогонова#Госавтоинспекция
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