Кареглазая 19-летняя девушка тайно исчезла — что известно о пропаже

Как уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропала Алиса Сидоркова. Ей 19 лет. Она пропала в Бердске Новосибирской области. 15 марта девушка вышла из дома и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.