Кареглазая 19-летняя девушка тайно исчезла — что известно о пропаже

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Как уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропала Алиса Сидоркова. Ей 19 лет. Она пропала в Бердске Новосибирской области. 15 марта девушка вышла из дома и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черный пуховик, черную шапку. Она нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть любая информация о местонахождении сибирячки, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.