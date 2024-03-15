atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Девушка исчезла

Кареглазая 19-летняя девушка тайно исчезла — что известно о пропаже

15 марта 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
Девушка исчезла

Кареглазая 19-летняя девушка пропала в Бердске

В Новосибирске ищут пропавшую девушку, которая ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры.

Как уточнили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропала Алиса Сидоркова. Ей 19 лет. Она пропала в Бердске Новосибирской области. 15 марта девушка вышла из дома и не вернулась. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Фото: ЛизаАлерт

Приметы: рост 175, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черный пуховик, черную шапку. Она нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть любая информация о местонахождении сибирячки, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Напомним, ранее пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала. Ее поиски длились больше недели.

Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 70 человек пропали в феврале 2024. Не всех нашли живымиБлогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Бердск#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06