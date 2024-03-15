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В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты

Когда охота: новосибирцам начнут выдавать заявления на весенний отстрел птицы

15 марта 2024, 10:46
Фото: 1MI
В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты

В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты

В Новосибирской области начинается прием заявок от охотников на весенний сезон. Любители пострелять могут поохотиться на дичь.

Перечень необходимых документов принимается по адресу: Жуковского, 100 в офисе Управления использованием природных ресурсов. Кроме того, новосибирские охотники могут оформит документацию через портал «Госуслуги».

Официально сезон весенней охоты начинается 25 марта. Все желающие и имеющие охотничью лицензию смогут поохотиться на водоплавающую дичь, а также тетерева и глухаря. Есть возможность застрелить ворону серую и грача.

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С 16 по 25 апреля будет разрешено охотиться на вальдшнепа, тетерева, глухаря, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 26 апреля по 5 мая — на селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника.

С 30 апреля по 9 мая можно будет записать в охотничьи трофеи селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 16 апреля по 5 мая на ворону серую, грача, дрозда-рябинника и селезней уток с помощью манка, и подсадных уток.

В Минприроды напоминают, что в сезон охоты можно застрелить не более двух птиц или двух особей одного вида. Убийство не должно носить садистского и развлекательного характера. Браконьерство преследуется по закону, нарушителям грозит лишение охотничьей лицензии, административная и уголовная ответственность.

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