Когда охота: новосибирцам начнут выдавать заявления на весенний отстрел птицы

В Минприроды напоминают, что в сезон охоты можно застрелить не более двух птиц или двух особей одного вида. Убийство не должно носить садистского и развлекательного характера. Браконьерство преследуется по закону, нарушителям грозит лишение охотничьей лицензии, административная и уголовная ответственность.