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Коллекция календариков стоит не так дорого

Коллекцию советских календариков продает сибирячка — ностальгируем по СССР

15 марта 2024, 02:27
Фото: 1MI
Коллекция календариков стоит не так дорого

Коллекцию советских календариков продают в Новосибирске

Сибирячка продает большую коллекцию советских календариков, состоящую из 198 экземпляров. Их цена составляет менее 4 000 рублей.

В интернете можно найти объявление о продаже большой коллекции календариков, которую выставила на продажу жительница Новосибирска. По ее словам, это советские календарики.

Фото: Авито

Цена за всю коллекцию составляет 3500 рублей. В альбоме находится 198 экземпляров. Календарики представлены различными темами, от сказок и спортсменов до природы.

Фото: Авито

По словам продавца, коллекция календариков СССР в хорошем состоянии и относится ко времени 1990-х годов. Альбом доступен для покупки не только жителям Новосибирска, но и других городов. Продавец готов доставить его почтой или курьером.

Фото: Авито

Напомним, ранее более 1500 виниловых пластинок с музыкой разных жанров продавали в Новосибирске. Цена за каждую пластинку варьируется от 300 до 800 рублей. Среди предлагаемых пластинок есть работы таких исполнителей, как Rolling Stones, The Beatles, «Веселые ребята».

Также ранее новосибирский музей опубликовал раритетные открытки на 8 Марта. В советские времена их знали все.

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