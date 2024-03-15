Коллекцию советских календариков продает сибирячка — ностальгируем по СССР

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
В интернете можно найти объявление о продаже большой коллекции календариков, которую выставила на продажу жительница Новосибирска. По ее словам, это советские календарики.
Цена за всю коллекцию составляет 3500 рублей. В альбоме находится 198 экземпляров. Календарики представлены различными темами, от сказок и спортсменов до природы.
По словам продавца, коллекция календариков СССР в хорошем состоянии и относится ко времени 1990-х годов. Альбом доступен для покупки не только жителям Новосибирска, но и других городов. Продавец готов доставить его почтой или курьером.
Напомним, ранее более 1500 виниловых пластинок с музыкой разных жанров продавали в Новосибирске. Цена за каждую пластинку варьируется от 300 до 800 рублей. Среди предлагаемых пластинок есть работы таких исполнителей, как Rolling Stones, The Beatles, «Веселые ребята».
Также ранее новосибирский музей опубликовал раритетные открытки на 8 Марта. В советские времена их знали все.