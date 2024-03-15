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Детей могли оставить с матерью

Матери, выкинувшей новорожденного в ведро, оставили троих детей

15 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
Детей могли оставить с матерью

В НСО подозреваемой в убийстве новорожденного оставили троих детей

В Новосибирской области получила продолжение история с гибелью новорожденного. Жительница Болотнинского района подозревается в убийстве младенца практически сразу после рождения, в отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Однако трое родных детей могут находиться с матерью.

Инцидент произошел в конце февраля. Жительница села Светлая Поляна Юлия Шевякова могла выкинуть ребенка прямо в мусорное ведро в туалете и спрятать в подполе. Тело младенца обнаружили спустя семнадцать дней, 11 марта. Сама сибирячка объяснила свой поступок стрессом и желанием похоронить тельце по-человечески после таяния снега.

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С самого начала дело было взято на контроль прокуратурой и Следственным комитетом. Сначала ведомства назначили доследственную проверку, поскольку было неясно, находился ли ребенок в сознании в момент гибели. Теперь сибирячке грозит срок за убийство несовершеннолетнего.

Стоит отметить, что сибирячка уже прославилась на всю страну в 2020 году, когда оставила новорожденную девочку на остановке. Малышку спасли и отдали приемным родителям, а мать стала героем ток-шоу «Мужское и женское». Тогда многие осудили поступок Юлии.

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Несмотря на столь ужасный инцидент, трое несовершеннолетних сыновей могут оставаться с матерью. По мнению органов опеки, им ничего не угрожает.

«Дети находятся в семье. Органы опеки и соцзащита защищают их интересы», — цитирует опеку Болотнинского района «КП-Новосибирск».

Так же в опеке заявили, что сибирячке пока не предъявлено обвинение и она находится в статусе подозреваемой. Решение о судьбе детей будет принято только после проведенного расследования и всех необходимых экспертиз.

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Напомним, что это не единственный случай в Новосибирской области. В Каргатском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней матери за неисполнение родительских обязанностей. Она могла наказывать детей, а одного довести до комы.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Уголовное дело#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов#Органы опеки#Опека
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