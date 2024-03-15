Матери, выкинувшей новорожденного в ведро, оставили троих детей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Инцидент произошел в конце февраля. Жительница села Светлая Поляна Юлия Шевякова могла выкинуть ребенка прямо в мусорное ведро в туалете и спрятать в подполе. Тело младенца обнаружили спустя семнадцать дней, 11 марта. Сама сибирячка объяснила свой поступок стрессом и желанием похоронить тельце по-человечески после таяния снега.
С самого начала дело было взято на контроль прокуратурой и Следственным комитетом. Сначала ведомства назначили доследственную проверку, поскольку было неясно, находился ли ребенок в сознании в момент гибели. Теперь сибирячке грозит срок за убийство несовершеннолетнего.
Стоит отметить, что сибирячка уже прославилась на всю страну в 2020 году, когда оставила новорожденную девочку на остановке. Малышку спасли и отдали приемным родителям, а мать стала героем ток-шоу «Мужское и женское». Тогда многие осудили поступок Юлии.
Несмотря на столь ужасный инцидент, трое несовершеннолетних сыновей могут оставаться с матерью. По мнению органов опеки, им ничего не угрожает.
«Дети находятся в семье. Органы опеки и соцзащита защищают их интересы», — цитирует опеку Болотнинского района «КП-Новосибирск».
Так же в опеке заявили, что сибирячке пока не предъявлено обвинение и она находится в статусе подозреваемой. Решение о судьбе детей будет принято только после проведенного расследования и всех необходимых экспертиз.
Напомним, что это не единственный случай в Новосибирской области. В Каргатском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней матери за неисполнение родительских обязанностей. Она могла наказывать детей, а одного довести до комы.