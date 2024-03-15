Младшеклассникам показали интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Напомним, что в ходе двухчасового интервью президент дал историческую справку о взаимоотношениях России и Украины, начиная с княжения Рюрика и образования Киевской Руси. По мнению Путина, никакие усилия Запада не помогут отделить братские народы друг от друга. Отдельно Владимир Путин коснулся переговоров с американским коллегой Джо Байденом.