Младшеклассникам показали интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону показывали в рамках классного часа во время игры «От Руси к России». Судя по названию, ее провели в нескольких школах региона, например, в Дмитриевской Татарского района и новосибирской №88.
«Обучающиеся начального уровня образования просмотрели видеофрагменты интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечали на вопросы, предложенные в каждом раунде викторины», — рассказали в администрации учебного заведения.
Патриотическое мероприятие якобы помогло «сформировать представление об этапах становления российского государства».
Напомним, что в ходе двухчасового интервью президент дал историческую справку о взаимоотношениях России и Украины, начиная с княжения Рюрика и образования Киевской Руси. По мнению Путина, никакие усилия Запада не помогут отделить братские народы друг от друга. Отдельно Владимир Путин коснулся переговоров с американским коллегой Джо Байденом.