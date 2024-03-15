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Updated Сегодня, 03:05

Дети смотрели интервью президента

Младшеклассникам показали интервью Путина американскому журналисту Карлсону

15 марта 2024, 03:03
Фото: kremlin.ru
Дети смотрели интервью президента

Младшеклассникам из Новосибирской области показали интервью Путина Карлсону

В Новосибирске и области детям начали транслировать интервью Владимира Путина американскому журналисту. Его смотрели ученики младших классов.

Интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону показывали в рамках классного часа во время игры «От Руси к России». Судя по названию, ее провели в нескольких школах региона, например, в Дмитриевской Татарского района и новосибирской №88.

«Обучающиеся начального уровня образования просмотрели видеофрагменты интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечали на вопросы, предложенные в каждом раунде викторины», — рассказали в администрации учебного заведения.

Патриотическое мероприятие якобы помогло «сформировать представление об этапах становления российского государства».

Напомним, что в ходе двухчасового интервью президент дал историческую справку о взаимоотношениях России и Украины, начиная с княжения Рюрика и образования Киевской Руси. По мнению Путина, никакие усилия Запада не помогут отделить братские народы друг от друга. Отдельно Владимир Путин коснулся переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Президент#Эмилия Губарева#Владимир Путин
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