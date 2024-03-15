На портале «Госуслуги» произошел сбой. Пользователи не могут войти в личные кабинеты

Новосибирцы не могут войти на «Госуслуги»

Жители Новосибирской области массово жалуются на невозможность войти на «Госуслуги». Проблема эта массовая и касается разных регионов страны. В Минцифры объяснили: на «Госуслугах» авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду.