atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Новосибирцы не могут войти на «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» произошел сбой. Пользователи не могут войти в личные кабинеты

15 марта 2024, 08:34
Фото: Артур Салимов / 1MI

Новосибирцы не могут войти на «Госуслуги»

Жители Новосибирской области массово жалуются на невозможность войти на «Госуслуги». Проблема эта массовая и касается разных регионов страны. В Минцифры объяснили: на «Госуслугах» авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду.

Пользователи портала «Госуслуги» из Новосибирска испытывают сложности при входе в систему. Согласно информации сайта Downdetector, сбой коснулся жителей разных регионов России. Некоторые пользователи не могут зайти на «Госуслуги» в течение длительного времени.

Больше всего жалоб поступает на сбой в работе десктопной версии (46% жалоб), на сбой в работе мобильного приложения (29%), сбой работы личного кабинета (17%), общий сбой (6%).

Фото: Downdetector

«Госуслуги» объяснили перебои наплывом избирателей, желающих проголосовать на выборах президента дистанционно (по ДЭГ).

В Минцифры заверили, что платформа справляется с нагрузкой.

«Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду», — объяснили в министерстве.
Читайте также:
Мир без интернета: Масштабный сбой произошел в работе Госуслуг, YouTube, WhatsApp, VKВ Новосибирске Владислав Даванков предложил оценивать чиновников через «Госуслуги»Дрова для печи в Новосибирске можно купить, но дешевле — заготовить через Госуслуги
#Общество#Новосибирск#Госуслуги#Сбой#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06