На портале «Госуслуги» произошел сбой. Пользователи не могут войти в личные кабинеты

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Пользователи портала «Госуслуги» из Новосибирска испытывают сложности при входе в систему. Согласно информации сайта Downdetector, сбой коснулся жителей разных регионов России. Некоторые пользователи не могут зайти на «Госуслуги» в течение длительного времени.
Больше всего жалоб поступает на сбой в работе десктопной версии (46% жалоб), на сбой в работе мобильного приложения (29%), сбой работы личного кабинета (17%), общий сбой (6%).
«Госуслуги» объяснили перебои наплывом избирателей, желающих проголосовать на выборах президента дистанционно (по ДЭГ).
В Минцифры заверили, что платформа справляется с нагрузкой.
«Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видела сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на Госуслугах в пике авторизуется почти 6 тысяч пользователей в секунду», — объяснили в министерстве.