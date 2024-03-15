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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Сколько мигрантов уедет домой

На стройках задержали десятки мигрантов-нелегалов. Теперь их выдворят из страны

15 марта 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Сколько мигрантов уедет домой

Десятки незаконных мигрантов выявили на стройках Новосибирска

На строительных площадках в Новосибирске полицейские выявили множество незаконных мигрантов. Теперь они покинут страну.

В ходе рейда полицейские обнаружили 336 нарушений правил о миграции. Для этого были осмотрены несколько строительных объектов в городе. Теперь 56 иностранных граждан будут высланы из России.

МВД возбудило 44 дела по административным правонарушениям, связанным с незаконной занятостью на стройках. В отношении лиц, которые организовывали трудовую деятельность нелегальных мигрантов, возбуждено 35 дел. Кроме того, 56 иностранных граждан получили решение о высылке из России.

Напомним, ранее мы назвали самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов. Лидерами стали Ленинский и Кировский.

Отметим, что в 2023 году более 1,2 тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области, что на 76% больше, чем в предыдущем 2022 году.

Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Полиция#Мигранты#Эмилия Губарева#Рейд#МВД
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