На стройках задержали десятки мигрантов-нелегалов. Теперь их выдворят из страны

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В ходе рейда полицейские обнаружили 336 нарушений правил о миграции. Для этого были осмотрены несколько строительных объектов в городе. Теперь 56 иностранных граждан будут высланы из России.
МВД возбудило 44 дела по административным правонарушениям, связанным с незаконной занятостью на стройках. В отношении лиц, которые организовывали трудовую деятельность нелегальных мигрантов, возбуждено 35 дел. Кроме того, 56 иностранных граждан получили решение о высылке из России.
Напомним, ранее мы назвали самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов. Лидерами стали Ленинский и Кировский.
Отметим, что в 2023 году более 1,2 тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области, что на 76% больше, чем в предыдущем 2022 году.