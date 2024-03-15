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Белым медведям обновили воду в бассейне

«Наступила весна»: в Новосибирском зоопарке заполнили бассейн для белых медведей

15 марта 2024, 08:56
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Белым медведям обновили воду в бассейне

В новосибирском зоопарке запустили воду в бассейн для белых медведей

В Новосибирском зоопарке имени Р .А. Шило начали постепенно заполнять бассейн для белых медведей. Подопечные уже активно радуются теплой воде.

Видео купания белых медведей в бассейне появилось в официальном паблике зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Наступает весна. Температура воздуха позволяет запустить систему подачи воды», — сообщается в посте.

Работники зоопарка отмечают, что для белых медведей это всегда «радость и удовольствие». Радуются происходящему и новосибирцы. «Вот оно, счастье», — пишет Елена Пушкина. «Вот и слава Богу! Пусть радуются и нас радуют», — вторит ей Галина Михиенко.

Напомним, что Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих речных питомцев.

Зоопарк опубликовал фото своих речных обитателей в честь Международного дня рек
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