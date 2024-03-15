«Наступила весна»: в Новосибирском зоопарке заполнили бассейн для белых медведей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Видео купания белых медведей в бассейне появилось в официальном паблике зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
«Наступает весна. Температура воздуха позволяет запустить систему подачи воды», — сообщается в посте.
Работники зоопарка отмечают, что для белых медведей это всегда «радость и удовольствие». Радуются происходящему и новосибирцы. «Вот оно, счастье», — пишет Елена Пушкина. «Вот и слава Богу! Пусть радуются и нас радуют», — вторит ей Галина Михиенко.
Напомним, что Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии своих речных питомцев.