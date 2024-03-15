«Наступила весна»: в Новосибирском зоопарке заполнили бассейн для белых медведей

Работники зоопарка отмечают, что для белых медведей это всегда «радость и удовольствие». Радуются происходящему и новосибирцы. «Вот оно, счастье», — пишет Елена Пушкина. «Вот и слава Богу! Пусть радуются и нас радуют», — вторит ей Галина Михиенко.