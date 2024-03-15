Неутешительный прогноз. Продажа квартир в новостройках сократилась на 78% в 2024 году

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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В Новосибирске продажа жилых помещений в новых построенных домах сократилась на 77,8% по данным за январь и февраль.
Согласно информации Единого ресурса застройщика, в городе было предложено к продаже 4 290 квартир в новостройках, что значительно меньше, чем в прошлом году (7 626 квартир).
Этот тренд на снижение количества продаваемого жилья вновь построенных объектов будет наблюдаться и в будущем, обсуждают эксперты. Такое развитие событий связано с увеличением количества непроданных квартир в уже сданных домах.
Как мы уже писали, самое дорогое жилье можно найти в Железнодорожном, Заельцовском и Центральном районах. В то же время, наиболее экономичные варианты представлены в Кировском и Первомайском районах.
Напомним, ранее богачи начали распродавать свое элитное жилье в Новосибирске весной 2024 года. Мы собрали топ-5 самых дорогих квартир в городе. Также мы назвали лучшие и худшие районы мегаполиса для жизни в 2024 году.