Новосибирские депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали на выборах президента

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
15 марта в Новосибирске депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев и Олег Иванинский проголосовали на выборах президента, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Депутат Госдумы Виктор Игнатов исполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1729 в Ленинском районе.
«Мы все понимаем, в каких условиях находится наша страна, и публичная демонстрация нашего единства сейчас как никогда важна. Потому что попытки расшатать наше общество изнутри, внести раздрай, раскол в нашу страну должны потерпеть фиаско. И лучшей демонстрацией этого будет единодушное голосование и поддержка нашего лидера», — сказал Виктор Игнатов.
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев проголосовал на избирательном участке № 1510 в Сибирском государственном университете водного транспорта.
«Я уверен, вся Россия в эти дни продемонстрирует единство, и каждый совершеннолетний человек обязательно поставит свою галочку в бюллетене напротив фамилии человека, которому можно доверять, с которым Россия будет двигаться вперед как держава с мощной экономикой и достойным уровнем жизни. Сейчас непростое время для нашей страны и наш долг показать, что мы желаем своей Родине стабильности и процветания», — сказал Дмитрий Савельев.
Депутат Госдумы Олег Иванинский пришел на избирательный участок вместе с супругой.
«Убежден, что сегодня мы определяем судьбу нашей страны на многие десятилетия. Выборы проходят в беспрецедентном противостоянии с врагами, которые не только на полях спецоперации, на границах нашей страны, но и в информационном пространстве. Я уверен, что явка на выборах президента покажет единение нашего народа. Сейчас решается наша судьба и каждый голос важен», — сказал Олег Иванинский.