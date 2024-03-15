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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Депутат Госдумы Олег Иванинский пришел на избирательный участок вместе с супругой

Новосибирские депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали на выборах президента

15 марта 2024, 10:53
Фото: «Единая Россия»
Депутат Госдумы Олег Иванинский пришел на избирательный участок вместе с супругой

Депутаты Госдумы от Новосибирской области проголосовали на выборах президента

Депутаты Госдумы от Новосибирской области проголосовали на выборах в первый день, 15 марта. Они призвали идти на выборы и проголосовать за будущее страны.

15 марта в Новосибирске депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев и Олег Иванинский проголосовали на выборах президента, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов исполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1729 в Ленинском районе.

«Мы все понимаем, в каких условиях находится наша страна, и публичная демонстрация нашего единства сейчас как никогда важна. Потому что попытки расшатать наше общество изнутри, внести раздрай, раскол в нашу страну должны потерпеть фиаско. И лучшей демонстрацией этого будет единодушное голосование и поддержка нашего лидера», — сказал Виктор Игнатов.
Виктор ИгнатовВиктор Игнатов
Виктор ИгнатовВиктор Игнатов
Виктор Игнатов
Фото: «Единая Россия»

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев проголосовал на избирательном участке № 1510 в Сибирском государственном университете водного транспорта.

«Я уверен, вся Россия в эти дни продемонстрирует единство, и каждый совершеннолетний человек обязательно поставит свою галочку в бюллетене напротив фамилии человека, которому можно доверять, с которым Россия будет двигаться вперед как держава с мощной экономикой и достойным уровнем жизни. Сейчас непростое время для нашей страны и наш долг показать, что мы желаем своей Родине стабильности и процветания», — сказал Дмитрий Савельев.
Дмитрий СавельевДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев
Фото: «Единая Россия»

Депутат Госдумы Олег Иванинский пришел на избирательный участок вместе с супругой.

«Убежден, что сегодня мы определяем судьбу нашей страны на многие десятилетия. Выборы проходят в беспрецедентном противостоянии с врагами, которые не только на полях спецоперации, на границах нашей страны, но и в информационном пространстве. Я уверен, что явка на выборах президента покажет единение нашего народа. Сейчас решается наша судьба и каждый голос важен», — сказал Олег Иванинский.
Олег ИванинскийОлег Иванинский
Олег ИванинскийОлег Иванинский
Олег Иванинский
Фото: «Единая Россия»
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