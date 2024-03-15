Новосибирские депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали на выборах президента

Депутаты Госдумы от Новосибирской области проголосовали на выборах президента

Депутаты Госдумы от Новосибирской области проголосовали на выборах в первый день, 15 марта. Они призвали идти на выборы и проголосовать за будущее страны.

Сюжет Выборы президента 2024