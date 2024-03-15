Новосибирские хирурги спасли 1,5-месячного младенца от опасной патологии сердца

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Новорожденный получил в первый месяц жизни особый порок сердца в виде отсутствия второго желудочка, клапана и главного сосуда. Консилиум из лучших акушеров-гинекологов рекомендовал прервать беременность, но мать отказалась.
«В большинстве центров маме бы предложили паллиативную операцию Норвуда, что вылилось бы в череду операций и долгое формирование сердца с одним желудочком. Это повлияло бы на продолжительность и качество жизни ребенка», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца НИМЦ имени Мешалкина Алексей Архипов.
Операция прошла успешно. После нее ребенка отправили на пятнадцать дней в реанимацию, откуда перевели в обычную палату. Спустя месяц мама с малышом уехали домой.
Напомним, что хирурги удалили пятилетней девочке кисту головного мозга.