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Ребенку провели уникальную операцию на сердце

Новосибирские хирурги спасли 1,5-месячного младенца от опасной патологии сердца

15 марта 2024, 08:02
Фото: НИМЦ имени Мешалкина
Ребенку провели уникальную операцию на сердце

В новосибирском центре Мешалкина новорожденному сделали уникальную операцию на с

В Новосибирске кардиохирурги Центра имени Мешалкина сделали уникальную операцию на сердце новорожденному младенцу из Республики Марий Эл. Ему исполнилось всего полтора месяца.

Новорожденный получил в первый месяц жизни особый порок сердца в виде отсутствия второго желудочка, клапана и главного сосуда. Консилиум из лучших акушеров-гинекологов рекомендовал прервать беременность, но мать отказалась.

«В большинстве центров маме бы предложили паллиативную операцию Норвуда, что вылилось бы в череду операций и долгое формирование сердца с одним желудочком. Это повлияло бы на продолжительность и качество жизни ребенка», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца НИМЦ имени Мешалкина Алексей Архипов.

Операция прошла успешно. После нее ребенка отправили на пятнадцать дней в реанимацию, откуда перевели в обычную палату. Спустя месяц мама с малышом уехали домой.

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#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Здравоохранение#Операция#Медики#Хирурги#Центр Мешалкина#Александр Ляхов
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