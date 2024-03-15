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Фактически здание заново отстроили на существующих фундаментах

Обновленный бассейн СКА откроют после реконструкции 18 марта

15 марта 2024, 10:20
Фото: правительство Новосибирской области
Фактически здание заново отстроили на существующих фундаментах

В Новосибирске 18 марта откроют бассейн СКА после реконструкции

Бассейн закрыли в 2011 году, в 2021-м приступили к реконструкции. Здание бассейна снесли, фундамент укрепили, и на нем построили спортивный комплекс площадью больше 5 тысяч кв. метров.

18 марта откроется новый бассейн СКА, масштабная реконструкция которого прошла в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Работы финансировали из федерального и областного бюджетов. Обновленный бассейн станет современной площадкой для титулованных спортсменов и для рядовых новосибирцев.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Олимпийские чемпионы Александр Карелин и Евгений Подгорный.

«В бассейне СКА выросли десятки чемпионов мира, страны по подводному плаванию, здесь сформировалась известная школа подводного плавания Новосибирска. Мы не могли смириться с тем, что спортивный объект с такой историей может исчезнуть», — сказал Андрей Травников.

В бассейне СКА подготовили 19 заслуженных мастеров спорта, 42 мастера спорта международного класса, больше 250 мастеров спорта. Команда Новосибирской области — многократный победитель главных соревнований мира, Европы и страны.

Фото: правительство Новосибирской области

Восемь плавательных дорожек по 50 метров при необходимости можно трансформировать в два полноценных бассейна по 25 метров. В здании находятся тренерские, раздевалки, тренажерный, зал для фитнеса.

Бассейн оснащен системой хронометража SEIKO для проведения соревнований по плаванию и подводному спорту и внутренний экран для вывода информации площадью 35 кв. метров.

«Здесь собрано самое лучшее, что может быть сегодня для плавания, для пловцов», — сказал министр спорта региона Сергей Ахапов.

Рядом с новым бассейном находится Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. По сути в Октябрьском районе сформирован спортивный кластер.

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Бассейн СКА стал вторым в Новосибирской области, способным принимать соревнования всероссийского уровня. Второй 50-метровый бассейн — «Нептун».

Бассейн СКА построили в 1967 году. Он стал базой для тренировок ведущих подводников, которые были конструкторами новых моделей ласт и лидерами подводного спорта в России.

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#Политика#Новосибирск#Александр Карелин#Андрей Травников#Реконструкция#Бассейн СКА#Сергей Ахапов#Алёна Рогонова#Нацпроекты
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