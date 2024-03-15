Обновленный бассейн СКА откроют после реконструкции 18 марта

В Новосибирске 18 марта откроют бассейн СКА после реконструкции

Бассейн закрыли в 2011 году, в 2021-м приступили к реконструкции. Здание бассейна снесли, фундамент укрепили, и на нем построили спортивный комплекс площадью больше 5 тысяч кв. метров.