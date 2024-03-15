Пьяный водитель без прав врезался в стоящий грузовик

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Вечером 14 марта в 20:55 в Ленинском районе Новосибирска 26-летний водитель за рулем «ММС Галант» врезался в стоящий грузовой автомобиль «Даф». ДТП произошло на улице Пархоменко в районе дома № 90.
Водитель автомобиля «ММС Галант» получил травмы, его доставили в больницу.
«В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ „Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения“, — рассказали в отделе пропаганды по Новосибирску.
На месте ДТП работал наряд ДПС все обстоятельства устанавливаются.
Водителю грозит административный арест от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Аналогичное ДТП произошло утром 15 марта на Бугринском мосту. Иномарка на полной скорости влетела под самосвал. Легковушка — в хлам. Каким-то чудом водитель не пострадал.