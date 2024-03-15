Разрыв с Бузовой, свадьба с Киркоровым: топ самых громких скандалов с блогером DAVA

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Один из самых ярких скандалов был связан с его отношениями с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Роман с самой завидной холостячкой России, о котором говорила вся страна, продлился всего полтора года. Тогда Бузова на эмоциях обвинила Давида в избиениях и абьюзе. Фанаты были в шоке, так как всего за две недели до скандала пара устроила свадьбу на Мальдивах. Но Дава никак не комментировал слухи. Вопрос рукоприкладства так и остался открытым. Недавно экс-возлюбленные впервые встретились на шоу «Сокровища императора». Он назвал эту встречу судьбоносной и признался, что у него что-то снова екнуло. Также накануне стало известно, что блогер снова сошелся со своей бывшей девушкой певицей Мари Краймбрери.
В 2021 году Филипп Киркоров, ныне попавший в скандал с «голой вечеринкой» Анастасией Ивлеевой, появился вместе с Давой на премии МУЗ-ТВ. Все бы ничего, но Киркоров был в белом фраке, а Дава в черном, а изюминку добавлял свадебный кабриолет. Киркоров все время держал спутника под руку, а Дава улыбался фотокамерам. А во время награждения Филипп и вовсе признался в любви Манукяну. Их появление вызвало шок у публики. Тогда телеканал получил штраф в миллион рублей за подозрение в распространении ЛГБТ-пропаганды* (*Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ»).
Узнав о том, что случилось в казанской школе 11 мая 2021 года (тогда 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по школьникам), Дава не стал писать душераздирающих постов, как другие знаменитости, а отправился в столицу Татарстана, чтобы поддержать пострадавших. Эту инициативу оценили с достоинством подписчики. Рэпер возложил цвету у стихийного мемориала, посетил больницу, где были пострадавшие. Все это он транслировал в своих соцсетях. Все бы ничего, но публиковал записи он под пометкой «Реклама». Блогер запустил таргет на все свои посты, тем самым привлекая все больше внимания к своей персоне. Такой цинизм и двуличие разгневали фанатов рэпера, которые раскрыли обман. Тогда на него обрушилась куча хейта.
«Дно пробито просто»;
«Казалось бы, хуже некуда, а есть…»;
«У этого человека ничего человеческого абсолютно».
Сценку о Даве разыграли Константин Бутусов и Алексей Кривеня, которые изображали супругов, обсуждающих годовщину свадьбы. В роли жены Кривеня сказал, что не любит Даву, тогда фейковый муж спросил, почему она подписана на него в соцсетях.
«Так я и на натяжные потолки в соцсетях подписана. Что ты их домой не притащил? Всё полезнее, чем Дава», — ответил Кривеня.
Выслушав шутку, Давид не сдержался и заявил, что увиденное на сцене — это настоящее хамство. Он потребовал свой гонорар и покинул студию. Шутки в сторону блогера действительно были колкими, поэтому обида на юмор была объяснима.
«Да пошли вы! Дебилы какие-то», — крикнул вслед перед уходом Манукян.
В 2021 году Дава стал одним из ведущих проекта «Дом-2». Тогда его бывшая Бузова покинула пост ведущей. Через неделю Манукян ввязался в конфликт с участниками. Он раскритиковал Кристину Лясковец, участницу проекта, которая не могла четко выразить свои чувства по отношению к Глебу Малмыгину:
«Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать?! Что мне нужно сказать?! Вы объясните — и я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», — заявила девушка, чем немало разозлила ведущего.
Такой тон не понравился Даве. Тогда зрители увидели его в гневе.
— Тогда какой смысл быть здесь? Ты пришла, чтобы производить впечатление? Если нет, то разговаривай обычным тоном, — ответил он.
Роль ведущего романтического шоу была близка рэперу, поэтому серьезных конфликтов на площадке у него больше не возникало. Он уволился только в 2023 году.
Напомним, ранее Мария Погребняк поссорилась с Давой из-за Бузовой во время съемок шоу в Китае. Подруга отстояла певицу, а блогер отреагировал как джентельмен.