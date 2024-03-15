Разрыв с Бузовой, свадьба с Киркоровым: топ самых громких скандалов с блогером DAVA

Один из самых ярких скандалов был связан с его отношениями с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Роман с самой завидной холостячкой России, о котором говорила вся страна, продлился всего полтора года. Тогда Бузова на эмоциях обвинила Давида в избиениях и абьюзе. Фанаты были в шоке, так как всего за две недели до скандала пара устроила свадьбу на Мальдивах. Но Дава никак не комментировал слухи. Вопрос рукоприкладства так и остался открытым. Недавно экс-возлюбленные впервые встретились на шоу «Сокровища императора». Он назвал эту встречу судьбоносной и признался, что у него что-то снова екнуло. Также накануне стало известно, что блогер снова сошелся со своей бывшей девушкой певицей Мари Краймбрери.