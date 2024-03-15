Ребенка нашли мертвым. Против матери младенца завели дело об убийстве

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По данным следствия, в конце февраля 2024 года женщина самостоятельно родила здорового ребенка в своем доме в поселке Светлая Поляна. После родов она поместила малышку в ведро и вынесла его на неотапливаемую веранду дома. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено 11 марта в подполе.
Следователи провели осмотр места происшествия и тела младенца, назначили экспертизы. Были допрошены подозреваемая, ее родственники и соседи. В настоящее время продолжается сбор доказательств и проведение других следственных действий, которые помогут выяснить все обстоятельства этого трагического случая. Также возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Напомним, что в подозреваемых — мать троих детей Юлия Шевякова. Она уже прославилась на всю страну 27 августа 2020 года, когда стала героиней передачи «Мужское/Женское». Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе. Парень нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Младенца удалось спасти. В этот раз женщина забеременела и не встала на учет в консультацию. Когда ребенок родился, по словам матери, она подумала, что он мертв и хотела похоронить его когда растает снег.