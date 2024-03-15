Ребенка нашли мертвым. Против матери младенца завели дело об убийстве

Напомним, что в подозреваемых — мать троих детей Юлия Шевякова. Она уже прославилась на всю страну 27 августа 2020 года, когда стала героиней передачи «Мужское/Женское». Тогда шоу было посвящено инциденту с брошенным ребенком на автобусной остановке в Болотнинском районе. Парень нашел новорожденную девочку 4 августа, малышке было около двух часов от роду. Младенца удалось спасти. В этот раз женщина забеременела и не встала на учет в консультацию. Когда ребенок родился, по словам матери, она подумала, что он мертв и хотела похоронить его когда растает снег.