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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:02

Волонтеры помогают новосибирцам в голосовании за объекты благоустройства

В голосовании за благоустройство лидирует набережная вдоль Обского водохранилища

15 марта 2024, 11:59
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Волонтеры помогают новосибирцам в голосовании за объекты благоустройства

Сотни добровольцев разъясняют жителям информацию о общественных пространствах и процедуре голосования.

С 15 марта началось Общероссийское голосование за выбор объектов улучшения городской среды. Проголосовать можно на избирательных участках, где проходят выборы президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотни добровольцев рассказывают жителям об общественных пространствах, разъясняют процедуру голосования. Выбранную территорию в Новосибирске планируется реконструировать к 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать могут граждане от 14 лет.

В Новосибирске на голосование представлены по одному объекту из каждого района и округа: сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, набережная на улице Саввы Кожевникова возле острова Кораблик в Кировском районе, сквер имени Калинина в Дзержинском районе, набережная вдоль Обского водохранилища на улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе, парк имени Кирова в Ленинском районе, Ельцовский парк в Центральном округе, территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе, и парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
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В голосовании уже поучаствовали больше 5 тысяч человек сделали свой выбор. Пока лидирует набережная вдоль Обского водохранилища в Советском районе, рассказал заммэра Новосибирска Артём Скатов.

Новосибирцам помогают сотни молодых добровольных помощников — школьники, студенты, активисты молодежных центров. Их можно узнать по одежде с логотипами: куртки, футболки и значки. Все ребята прошли обучение и готовы помочь проголосовать за выбранную территорию.

Голосование по выбору объектов проводят ежегодно. В прошлые годы преобразили Монумент Славы, Заельцовский парк, Затулинский дисперсный парк, Михайловская набережная. В данный момент продолжается строительство уникального в стране заливного парка «Каменка». За пять лет участия в национальном проекте в городе было благоустроено более 250 дворов и 700 тысяч квадратных метров общественных пространств.

Проголосовать за территории можно с 15 марта по 30 апреля включительно.

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