В голосовании за благоустройство лидирует набережная вдоль Обского водохранилища

В Новосибирске на голосование представлены по одному объекту из каждого района и округа: сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, набережная на улице Саввы Кожевникова возле острова Кораблик в Кировском районе, сквер имени Калинина в Дзержинском районе, набережная вдоль Обского водохранилища на улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе, парк имени Кирова в Ленинском районе, Ельцовский парк в Центральном округе, территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе, и парк «Сосновый бор» в Калининском районе.