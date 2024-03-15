atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В микрорайоне «Родники» взорвался газовый баллон

В Новосибирске взорвался газовый баллон — ранен рабочий

15 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI
В микрорайоне «Родники» взорвался газовый баллон

В Новосибирске на стройке разгерметизировался газовый баллон

В микрорайоне «Родники» взорвался газовый баллон. Взрыв произошел в строящемся доме.

Согласно сообщению службы 112 в официальном паблике, взрыв произошел в 17:07 вечера на восемнадцатом этаже строящегося дома №16/5 по улице Декоративный питомник. При этом взрыв не сопровождался возгоранием и распространением огня. От взрыва пострадал рабочий, его госпитализировали.

Из-за отсутствия пожара не понадобилась и помощь сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В результате инцидента горения и разрушений нет. До прибытия первых подразделений мужчину госпитализировали в медучреждение», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирске продолжается суд над лжегазовщиками, обвиняемыми во взрыве газа в доме по улице Линейной. В настоящий момент уже допрошены многие пострадавшие.

В Новосибирске состоялось второе заседание суда по делу лжегазовщиков с Линейной
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемые во взрыве дома на Линейной не признали свою вину С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали По делу о взрыве на Линейной назначили почти 20 заседаний
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Стройка#Травмы#Александр Ляхов#Взрыв газа
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06