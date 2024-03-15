В Новосибирске взорвался газовый баллон — ранен рабочий

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Согласно сообщению службы 112 в официальном паблике, взрыв произошел в 17:07 вечера на восемнадцатом этаже строящегося дома №16/5 по улице Декоративный питомник. При этом взрыв не сопровождался возгоранием и распространением огня. От взрыва пострадал рабочий, его госпитализировали.
Из-за отсутствия пожара не понадобилась и помощь сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В результате инцидента горения и разрушений нет. До прибытия первых подразделений мужчину госпитализировали в медучреждение», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в Новосибирске продолжается суд над лжегазовщиками, обвиняемыми во взрыве газа в доме по улице Линейной. В настоящий момент уже допрошены многие пострадавшие.