В Новосибирске взорвался газовый баллон — ранен рабочий

Согласно сообщению службы 112 в официальном паблике, взрыв произошел в 17:07 вечера на восемнадцатом этаже строящегося дома №16/5 по улице Декоративный питомник. При этом взрыв не сопровождался возгоранием и распространением огня. От взрыва пострадал рабочий, его госпитализировали.