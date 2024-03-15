В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По мнению представителей поискового отряда, благодаря сотрудничеству значительно увеличится скорость оповещения и возможность обратной связи между волонтерами и населением.
«Кроме того, отряд и МФЦ Новосибирской области, договорились о размещении фото- и видеоматериалов, носящих информационный характер.Любая помощь бесценна. Мы будем благодарны за Ваше добровольное и посильное участие», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что люди в Новосибирской новости пропадают регулярно. Например, сегодня стало известно об исчезновении девятнадцатилетней Алисы Сидорковой. Девушка ушла из дома в Бердске и не вернулась.
Еще одним пропавшим стал девятилетний Тихон из Краснообска. Однако школьника обнаружили практически в день исчезновения.