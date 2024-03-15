atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей

В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей

15 марта 2024, 09:47
Фото: ВК / Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирской области
В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей

МФЦ и новосибирское отделение «Лиза Алерт» договорились о сотрудничестве

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирской области договорился о сотрудничестве с МФЦ. Теперь в многофункциональных центрах будут транслироваться ориентировки на пропавших детей и взрослых.

По мнению представителей поискового отряда, благодаря сотрудничеству значительно увеличится скорость оповещения и возможность обратной связи между волонтерами и населением.

«Кроме того, отряд и МФЦ Новосибирской области, договорились о размещении фото- и видеоматериалов, носящих информационный характер.Любая помощь бесценна. Мы будем благодарны за Ваше добровольное и посильное участие», — сообщается в паблике поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Кареглазая 19-летняя девушка тайно исчезла — что известно о пропаже
Узнать подробнее

Напомним, что люди в Новосибирской новости пропадают регулярно. Например, сегодня стало известно об исчезновении девятнадцатилетней Алисы Сидорковой. Девушка ушла из дома в Бердске и не вернулась.

Еще одним пропавшим стал девятилетний Тихон из Краснообска. Однако школьника обнаружили практически в день исчезновения.

«Конфликт с ребятами»: в Краснообске пропал девятилетний Тихон
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 70 человек пропали в феврале 2024. Не всех нашли живымиТемные глаза и кроссовки: мужчина без особых примет пропал в Новосибирске
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Волонтеры#Лиза Алерт#Поиски#Александр Ляхов#Сотрудничество#Пропавшие люди
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Вчера, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
Вчера, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06