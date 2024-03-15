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Выборы начались

Выборы президента начались в России

15 марта 2024, 01:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Выборы начались

В Новосибирской области начались выборы президента

Избирательные участки открываются по всей России 15 марта 2024. Выборы президента страны будут проходить три дня.

В городах Красноярск, Новосибирск и Томск открылись избирательные участки. Жители различных регионов России отправятся голосовать, включая области, края и республики.

Избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке, а также для жителей Сахалинской, Магаданской и Якутской областей, Приморского, Хабаровского краев. Голосование началось и в Сибири, в Амурской области, Забайкалье, Иркутской области и Бурятии.

Голосование за кандидатов в президенты будет проходить с 15 по 17 марта. Это позволит россиянам, у которых нет возможности проголосовать в течение одного дня из-за рабочего графика или других обстоятельств, посетить участок. Количество избирательных участков составляет более 94 тысяч по всей стране.

В выборах участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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На этих выборах будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 29 российских регионах. Заявки на участие в ДЭГ подали около 4,8 миллиона россиян. Жители Москвы, Севастополя, Карелии, Крыма, Чувашии, Алтайского, Камчатского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа смогут проголосовать через Интернет. 14 марта была проведена церемония разделения ключей для электронных бюллетеней.

Предварительные результаты выборов будут объявлены до обеда 18 марта.

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