Выборы президента начались в России

Голосование за кандидатов в президенты будет проходить с 15 по 17 марта. Это позволит россиянам, у которых нет возможности проголосовать в течение одного дня из-за рабочего графика или других обстоятельств, посетить участок. Количество избирательных участков составляет более 94 тысяч по всей стране.