Замгубернатора Максим Кудрявцев выдвинул свою кандидатуру в мэры Новосибирска

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Согласно инсайдерской информации, заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев подал документы в конкурсную комиссию на участие в выборах мэра Новосибирска.
Максим Кудрявцев приступил к работе в правительстве Новосибирской области в апреле 2022 года, занимая должность заместителя губернатора в Москве. До этого Кудрявцев был директором филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», а также депутатом регионального парламента и членом Госдумы РФ.
Летом 2023 года ему была поручена координация работы по цифровой трансформации в регионе. Он должен был обеспечить переход на электронные государственные и муниципальные услуги.
Максим Кудрявцев стал десятым претендентом, предоставившим документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска, сообщает «Сибкрай». В кулуарах органов власти Новосибирской области Кудрявцев называется основным претендентом на пост мэра Новосибирска, которого может поддержать губернатор Андрей Травников.
В списке также: директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов; директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий; врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат городского совета Новосибирска по округу № 11 (Заельцовский район) Игорь Украинцев, военнослужащий, участник специальной военной операции Александр Трушакин и временно неработающая Олеся Яхонтова.
Напомним, прием документов на пост мэра начался 1 марта и закончится в 17:00 сегодня, 15 марта. Конкурсный отбор запланирован на 4 апреля.