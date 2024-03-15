Замгубернатора Максим Кудрявцев выдвинул свою кандидатуру в мэры Новосибирска

Максим Кудрявцев приступил к работе в правительстве Новосибирской области в апреле 2022 года, занимая должность заместителя губернатора в Москве. До этого Кудрявцев был директором филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», а также депутатом регионального парламента и членом Госдумы РФ.