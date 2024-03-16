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В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве матерью ребенка (ст. 106 УК РФ)

Арестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве

16 марта 2024, 10:01
Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области
В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве матерью ребенка (ст. 106 УК РФ)

В Новосибирске на два месяца арестовали мать, выбросившую младенца в ведро

Женщина родила дочь дома в конце февраля, положила в ведро и поставила в неотапливаемый подвал. Ребенок родился жизнеспособным.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области предъявил обвинение женщине в убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемую заключили под стражу до 14 мая 2024 года.

Речь идет про 34-летнюю жительницу поселка Светлая Поляна Болотнинского района Юлию Шевякову, в подвале дома которой 11 марта обнаружили труп ее новорожденного сына. Оказалось, что женщина родила его дома в конце февраля, положила в ведро и поставила в неотапливаемый подвал. Ребенок родился жизнеспособным, заявили в СК.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СК.
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Впервые широкая общественность узнала о Юлии Шевяковой в 2020 году, когда женщина бросила на остановке другую новорожденную дочь. Тогда ребенка нашел прохожий, девочку отдали в приемную семью. После этого женщина приходила на шоу «Мужское / Женское», где говорила, что раскаивается и просит вернуть ей дочь.

Фото: прокуратура Новосибирской области
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#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Прокуратура#Младенец#СК РФ#Алёна Рогонова
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