Арестовали мать, выбросившую младенца в ведро. Ее обвиняют в убийстве

Впервые широкая общественность узнала о Юлии Шевяковой в 2020 году, когда женщина бросила на остановке другую новорожденную дочь. Тогда ребенка нашел прохожий, девочку отдали в приемную семью. После этого женщина приходила на шоу «Мужское / Женское», где говорила, что раскаивается и просит вернуть ей дочь.