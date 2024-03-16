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Светлану Каверзину признали иноагентом

Депутата Горсовета Светлану Каверзину* признали иноагентом

16 марта 2024, 02:39
Фото: vk.com / kaverzina_svetlana
Светлану Каверзину признали иноагентом

В Новосибирске депутата Светлану Каверзину* признали иноагентом

В обосновании сказано, что она выступала против специальной военной операции на Украине и формировала негативный образ ВС РФ.

15 марта Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов новосибирского депутата Светлану Каверзину*. В обосновании сказано, что депутат выступала против специальной военной операции на Украине и формировала негативный образ ВС РФ.

«С. В. Каверзина распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимала участие в деятельности общественно-политического объединения совместно с лицом, включенным в реестр иностранных агентов», — сказано в пояснении.
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Светлана Каверзина* прокомментировала свой новый статус с долей иронии.

«Друзья, у меня всё норм, не переживайте. Но если хотите выразить мне поддержку и подставить дружеское плечо, то проголосуйте за Набережную ОбьГЭС. ОбьГЭС — это маленький микрорайон на самой окраине Новосибирска. Сюда редко заглядывает благоустройство. Но тут живут очень хорошие и добрые люди, которые любят свою малую родину. И я очень хочу, чтобы здесь появилась красивая Набережная) Это будет лучшая поддержка. А номер мне в списке Минюста достался 777», — написала Каверзина* в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте».

К слову, набережная вдоль Обского водохранилища сейчас лидирует в голосовании за благоустройство территорий.

* Признан иноагентом Минюстом РФ.

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Примечательно, что накануне ее коллега Ирина Беспечная опубликовала пост, в котором призвала признать Каверзину* иноагентом.

Каверзина* является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение.

Там же приказом 15 марта Минюст исключил снял статус иностранного агента с блогера Николая Соболева.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключены Д. В. Константинов и Н. Ю. Соболев», — сказано в сообщении министерства.
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#Политика#Новосибирск#Депутат#Горсовет#Иноагенты#Алёна Рогонова
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