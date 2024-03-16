Девушка залила краской бюллетени на выборах президента. Ей грозит до 5 лет

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 04:01
15 марта на одном из избирательных участков в Первомайской районе Новосибирска девушка залила краской бюллетени. 25-летнюю жительницу города задержали и доставили в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Инцидент произошел около 15:30.
Девушке грозит лишение свободы до пяти лет за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).
Аналогичные случаи произошли в ряде регионов России, сообщает Центризбирком. Избирательные урны пытались залить зеленкой. Инциденты произошли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростове, Карачаево-Черкесии, Симферополе, Сочи, Удмуртии.