Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области — список

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:40
16 марта с 16:45 предварительно до 22:00 на двух трассах ограничили движение грузовиков и междугородних автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправдор». Ограничения действуют с 1096 по 1454 км автодороги Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь».
Ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями: мокрый снег, метель, ветер до 23 м/с, снижение видимости. Ограничения могут продлить, в зависимости от погодных условий.
В Госавтоинспекции призвали быть предельно осторожными на дорогах региона, в идеале воздержаться от поездок.