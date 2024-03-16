atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

На трассах Новосибирской области ограничили движение

Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области — список

16 марта 2024, 10:35
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области

На трассах Новосибирской области ограничили движение

Ограничения ввели в связи с метелью и сильным ветром. Их могут продлить, в зависимости от погодных условий.

16 марта с 16:45 предварительно до 22:00 на двух трассах ограничили движение грузовиков и междугородних автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправдор». Ограничения действуют с 1096 по 1454 км автодороги Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь».

Ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями: мокрый снег, метель, ветер до 23 м/с, снижение видимости. Ограничения могут продлить, в зависимости от погодных условий.

В Госавтоинспекции призвали быть предельно осторожными на дорогах региона, в идеале воздержаться от поездок.

Новосибирцев предупредили о штормовом ветре до 23 м/с 16–17 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Поддерживающий ремонт дорог начался в Новосибирске после потепленияОдну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 годуПроблемную улицу в Новосибирске отремонтируют почти за 200 млн рублей
#Транспорт#Новосибирск#Перекрытия#Трасса#Непогода#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
14 марта, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
14 марта, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06