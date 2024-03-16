Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области — список

16 марта с 16:45 предварительно до 22:00 на двух трассах ограничили движение грузовиков и междугородних автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправдор». Ограничения действуют с 1096 по 1454 км автодороги Р-254 «Иртыш» с 0 по 76 км Северного обхода и с 41 по 149 км трассы Р-255 «Сибирь».