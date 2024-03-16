Избирком назвал самые активные районы Новосибирска на выборах президента

В Новосибирске на выборах президента РФ активнее всего участвуют жители Первомайского района. По итогам первого дня голосования, 15 марта, явка составила 19,09% (проголосовали 12 087 избирателей). На втором месте — жители Центрального района с показателем 18,41% (9 334 избирателя). Тройку лидеров замыкает Железнодорожный район — 18,23% (7 200 избирателей). Такие данные привел региональный Избирком.