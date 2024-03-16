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Названы самые активные районы Новосибирска по голосованию на выборах президента

Избирком назвал самые активные районы Новосибирска на выборах президента

16 марта 2024, 03:38
Фото: 1MI

Названы самые активные районы Новосибирска по голосованию на выборах президента

Новосибирский облизбирком подвел итоги первого дня голосования и составил рейтинг районов города по активности его жителей.

В Новосибирске на выборах президента РФ активнее всего участвуют жители Первомайского района. По итогам первого дня голосования, 15 марта, явка составила 19,09% (проголосовали 12 087 избирателей). На втором месте — жители Центрального района с показателем 18,41% (9 334 избирателя). Тройку лидеров замыкает Железнодорожный район — 18,23% (7 200 избирателей). Такие данные привел региональный Избирком.

Среди районов НСО первое место занимает Маслянинский район — 50,93% (проголосовали 8 914 избирателей), с небольшим отрывом за ним идет Чановский район — 49,41% (7 802). Тройку самых осознанных граждан замыкает Тогучинский район — 48,36% (18 541).

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15 марта явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%. Проголосовали 462 517 человек. Дистанционно проголосовал 144 231 человек (59%). Общая явка по стране составила 27,55%.

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