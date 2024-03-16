Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На выборах президента РФ в Новосибирской области действуют международные наблюдатели из одиннадцати стран. Они высоко оценили техническую оснащенность и отметили прозрачность процесса голосования, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я не ожидал, что будет такое количество наблюдателей, причем из самых разных стран, в том числе, и представители государств запада. Интерес к нашим процедурам понятен. Наверное, это не секрет: а много ли в мире государств, где главу выбирают миллионы человек путем всеобщего, всенародного прямого голосования. Поэтому наш опыт точно заслуживает изучения, особенно при таком уровне технической и организационной подготовки, обеспечения», — сказал губернатор Андрей Травников.
Общественный деятель, наблюдатель из Франции Иван Бенедетти отметил высокий уровень организации процесса в Новосибирской области.
«Процесс голосования очень четко организован, технически оснащен. Сравнивая выборы, которые проходят в других странах, где я был наблюдателем, могу сказать, что, конечно, ваши выборы намного выигрывают, учитывая масштаб страны и количество проживающего здесь населения. Сейчас, к сожалению, во Франции идет массированное разрушение отношений сотрудничества с Россией, но я как представитель французского народа, могу вас заверить: я выступаю свидетелем того, что большинство французов поддерживают дружбу, они дорожат этой дружбой, которая базируется на вековой истории», — говорит Иван Бенедетти.
Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ действует в НГУАДИ.