Никита Кологривый назвал любимое место в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Никита Кологривый принял участие в церемонии открытия фестиваля, провел автограф-сессию, пообщался со зрителями и немного — с журналистами. На традиционный вопрос о любимом месте в Новосибирске актер ответил неожиданно.
«Мое любимое место в городе, наверное, это моя дача под Новосибирском рядом с деревней Белоярка. В 100 км от города. Лучше места на Земле не видел. Там так хорошо, такая Обь мощная… Я часто ныряю. Я верю в силу природы. Считаю, что она ощущается чуть иначе, чем в мегаполисах», — рассказал Кологривый корреспонденту Atas.info.
Актер продемонстрировал отличную физическую форму, приняв вызов и встав в планку с новосибирским блогером.