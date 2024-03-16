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Никита Кологривый назвал любимое место в Новосибирске

Никита Кологривый назвал любимое место в Новосибирске

16 марта 2024, 06:02
Фото: Екатерина Бабкина / atas.info
16 марта актер находится в Новосибирске. Он выступает приглашенным гостем на кинофестивале «Семейные традиции».

Никита Кологривый принял участие в церемонии открытия фестиваля, провел автограф-сессию, пообщался со зрителями и немного — с журналистами. На традиционный вопрос о любимом месте в Новосибирске актер ответил неожиданно.

«Мое любимое место в городе, наверное, это моя дача под Новосибирском рядом с деревней Белоярка. В 100 км от города. Лучше места на Земле не видел. Там так хорошо, такая Обь мощная… Я часто ныряю. Я верю в силу природы. Считаю, что она ощущается чуть иначе, чем в мегаполисах», — рассказал Кологривый корреспонденту Atas.info.
Видео: Екатерина Бабкина, Ирина Шевель / atas.info

Актер продемонстрировал отличную физическую форму, приняв вызов и встав в планку с новосибирским блогером.

Видео: Екатерина Бабкина / atas.info

Ранее Кологривый развеял слухи о раздаче автографов на выборах президента РФ.

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