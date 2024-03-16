atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Никита Кологривый прилетел в Новосибирск

Никита Кологривый прилетел в Новосибирск и первым делом поел шаурму

16 марта 2024, 05:33
Фото: Екатерина Бабкина / atas.info

Никита Кологривый прилетел в Новосибирск

16 марта актер Никита Кологривый участвует в открытии кинофестиваля в Новосибирске. Он активно общается со зрителями, а накануне успел встретиться с друзьями детства.

16 марта Никита Кологривый находится в Новосибирске, он стал почетным гостем кинофестиваля «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа». Прилетел актер в город накануне, 15 марта. Первым делом Кологривый пошел есть любимую шаурму, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

«Встретили близкие друзья, одноклубник по боксу. Мы с одного массива. С детства кушаем в этой шаурме Mgrill», — сказал Кологривый, добавив, что самая вкусная шаурма в городе находится рядом с аэропортом Толмачево.
Фото: Екатерина Бабкина, Ирина Шевель / atas.info

К этому моменту Кологривый успел провести открытие фестиваля и даже постоять в планке с участниками. Сейчас 29-летний актер проводит автограф-сессию. Желающих очень много, люди выстроились в длинную очередь.

Фото: Екатерина Бабкина, Ирина Шевель / atas.info

Вечером Кологривый даст большую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы новосибирских журналистов.

Читайте также:
Актер из Новосибирска Никита Кологривый опроверг раздачу автографов на выборахНовосибирцы расхватали билеты на встречу с Никитой Кологривым — мест не осталосьНикита Кологривый встретится с фанатами на кинофестивале в Новосибирске
#Культура#Видео#Новосибирск#Фестиваль#Кино#Победа#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
14 марта, 03:59
Присвоил деньги для научных работ. Ученого обвинили в мошенничестве
14 марта, 01:51
«Взяла ведро в туалете»: сибирячка бросила тело новорожденного малыша в подполе
13 марта, 09:32
Как будут учиться школьники Новосибирска в дни выборов президента РФ 15 и 16 марта
13 марта, 04:27
Безработная бизнесвумен претендует на пост мэра Новосибирска
13 марта, 12:06