Никита Кологривый прилетел в Новосибирск и первым делом поел шаурму

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
16 марта Никита Кологривый находится в Новосибирске, он стал почетным гостем кинофестиваля «Семейные традиции» в кинотеатре «Победа». Прилетел актер в город накануне, 15 марта. Первым делом Кологривый пошел есть любимую шаурму, о чем рассказал в своем телеграм-канале.
«Встретили близкие друзья, одноклубник по боксу. Мы с одного массива. С детства кушаем в этой шаурме Mgrill», — сказал Кологривый, добавив, что самая вкусная шаурма в городе находится рядом с аэропортом Толмачево.
К этому моменту Кологривый успел провести открытие фестиваля и даже постоять в планке с участниками. Сейчас 29-летний актер проводит автограф-сессию. Желающих очень много, люди выстроились в длинную очередь.
Вечером Кологривый даст большую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы новосибирских журналистов.